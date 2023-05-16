ET民調／2024總統大選　三腳督賴清德微幅領先約5個百分點

▲《ETtoday民調雲》針對20歲以上民眾進行「2024總統人選調查」。（合成圖／賴清德臉書、記者湯興漢、許靖騏攝、民眾黨提供）

政治中心／台北報導

2024年1月的總統大選，民進黨早已確定提名黨主席賴清德代表參選並積極展開布局，台灣民眾黨黨主席柯文哲亦表態參選機率為99.99999%，相較於綠白兩黨，藍營卻遲遲未確定徵召人選，兩大熱門人物新北市長侯友宜與鴻海創辦人郭台銘由誰出線，引發關注，為了解現階段台灣民眾對於2024總統人選的看法，《ETtoday民調雲》於5月10日至12日，針對20歲以上民眾進行「2024總統人選調查」，回收有效樣本數1,068份，抽樣誤差在95%的信心水準下，為正負3.0%。



調查結果顯示，若2024總統選戰，國民黨徵召侯友宜參選，與民進黨賴清德及台灣民眾黨柯文哲三人競逐，賴清德支持度32.1%，侯友宜支持度26.8%，柯文哲支持度21.4%，前兩名的賴清德與侯友宜差距5.3%，賴清德微幅領先；若台灣民眾黨柯文哲不選，由國民黨侯友宜、民進黨賴清德兩人藍綠對決，侯友宜支持度37.8%，賴清德支持度37.0%，兩人幾無差距，屬膠著狀態。



若國民黨徵召郭台銘代表參選，對上民進黨賴清德及台灣民眾黨柯文哲，賴清德支持度33.6%，郭台銘支持度28.7%，柯文哲支持度17.4%，前兩名的賴清德與郭台銘差距4.9%，賴清德微幅領先；若柯文哲不選，由賴清德與郭台銘兩人對決的情況下，賴清德支持度39.4%，郭台銘支持度38.2%，差距僅1.2個百分點，賴郭兩人戰局目前亦屬膠著狀態。但距離選舉還有一段時間，後續變化仍有待觀察。



對於可能人選的喜好評價方面，民眾對賴清德的喜好度為35.7%、討厭度為30.6%；對侯友宜的喜好度35.5%、討厭度22.4%；對柯文哲的喜好度34.6%、討厭度27.8%；而對郭台銘的喜好度為34.0%、討厭度為26.3%。相較之下，民眾對賴清德的喜好評價較為兩極。



此外，經濟發展、兩岸問題與社會治安為民眾目前最在意的三項議題；在目前可能的四位候選人中，有23.0%民眾認為賴清德最有能力為其解決在意的議題，其次依序為郭台銘21.2%、柯文哲12.0%與侯友宜11.5%。

【調查結果】

若2024總統選舉由賴清德、侯友宜與柯文哲三人競逐：賴清德微幅領先！

若台灣民眾黨柯文哲不選：侯賴選戰陷入膠著！



1. 賴清德、侯友宜與柯文哲三人競逐：賴清德微幅領先5.3個百分點

根據調查，若2024總統選舉由賴清德、侯友宜與柯文哲三人競逐，賴清德支持度32.1%，侯友宜支持度26.8%，柯文哲支持度21.4%，前兩名的賴清德與侯友宜差距5.3%，賴清德微幅領先。



相較前次調查（2023年3月），在藍綠白對決情況下，本次賴清德與侯友宜支持度皆有些微下滑，賴清德下滑2.1%，侯友宜下滑0.8%，兩人差距由前次的6.6%縮減為本次5.3%；至於柯文哲支持度雖明顯提升4.5%，但仍暫居末位。

再從民眾的年齡與政黨傾向等基本資料交叉分析來看，賴清德在南部地區（37.5%）、男性（34.7%）、50-59歲（34.2%）、前次總統大選投給蔡英文（57.9%）、民進黨（77.7%）、泛綠（79.4%）認同者中獲得相對較高的支持；侯友宜在東部離島地區（46.6%）、60歲及以上（37.4%）、前次總統大選投給韓國瑜（60.2%）、國民黨（74.0%）、泛藍（60.3%）認同者中獲得相對較高的支持；而柯文哲在20-39歲（40.7%）、30-39歲（30.7%）、前次總統大選投給宋楚瑜（43.8%）、台灣民眾黨（90.9%）認同者、不支持任何政黨者（26.0%）中獲得相對較高的支持。





2. 若柯文哲不選：侯賴差距0.8%，形成平手

若台灣民眾黨柯文哲不選，由國民黨侯友宜、民進黨賴清德兩人藍綠對決，侯友宜支持度37.8%，賴清德支持度37.0%，兩人幾無差距，屬膠著狀態。相較前次調查（2023年3月），在藍綠對決情況下，本次侯友宜支持度下滑1.5%，賴清德支持度則未改變，使得兩人支持度差距由前次的2.3%縮減為本次0.8%，形成平手。







從民眾的年齡與政黨傾向等基本資料交叉分析來看，侯友宜在東部離島地區（54.0%）、女性（40.1%）、60歲及以上（44.3%）、前次總統大選投給韓國瑜（74.5%）或宋楚瑜（66.4%）、國民黨（80.6%）、泛藍（79.3%）、台灣民眾黨（40.9%）認同者中獲得相對較高的支持；而賴清德則在南部地區（41.0%）、男性（39.6%）、20-29歲（39.7%）、30-39歲（42.6%）、前次總統大選投給蔡英文（65.5%）、民進黨（81.1%）、泛綠（84.5%）認同者中獲得相對較高的支持。





若2024總統選舉由賴清德、郭台銘與柯文哲三人競逐：賴清德微幅領先！

若台灣民眾黨柯文哲不選：賴郭選戰陷入膠著！



1. 賴清德、郭台銘與柯文哲三人競逐：賴清德微幅領先4.9個百分點！

根據調查，若2024總統選舉由賴清德、郭台銘與柯文哲三人競逐，賴清德支持度33.6%，郭台銘支持度28.7%，柯文哲支持度17.4%，前兩名的賴清德與郭台銘差距4.9%，賴清德微幅領先。

相較前次調查（2023年3月），在藍綠白對決情況下，本次賴清德支持度下滑2.2%，郭台銘支持度則提升6.0%，使得兩人支持度差距由前次的13.1%縮減為本次4.9%；至於柯文哲支持度雖提升2.2%，但仍暫居末位。







再從民眾的年齡與政黨傾向等基本資料交叉分析來看，賴清德在南部地區（41.1%）、男性（35.9%）、40-49歲（34.8%）、前次總統大選投給蔡英文（60.6%）、民進黨（81.7%）、泛綠（83.3%）認同者中獲得相對較高的支持；郭台銘在50-59歲（33.8%）、60歲及以上（41.2%）、前次總統大選投給韓國瑜（62.8%）或宋楚瑜（60.0%）、國民黨（67.0%）、泛藍（67.4%）認同者獲得相對較高的支持；而柯文哲在東部離島地區（22.9%）、20-29歲（40.5%）、台灣民眾黨（86.7%）認同者中獲得相對較高的支持。





2. 若台灣民眾黨柯文哲不選：賴郭差距1.2%，形成平手

若柯文哲不選，由賴清德與郭台銘兩人對決的情況下，賴清德支持度39.4%，郭台銘支持度38.2%，差距僅1.2個百分點，賴郭兩人戰局目前亦屬膠著狀態。相較前次調查（2023年3月），本次郭台銘支持度些微下滑0.2%，但因賴清德支持度提升3.0%，幅度較大，使得原本前次為郭台銘領先，變成本次的賴清德領先，但因差距屬誤差範圍內，故為平手。





從民眾的年齡與政黨傾向等基本資料交叉分析來看，賴清德則在南部地區（46.7%）、男性（41.8%）、30-39歲（45.0%）、前次總統大選投給蔡英文（69.3%）、民進黨（86.0%）、泛綠（91.8%）認同者中獲得相對較高的支持；而郭台銘在東部離島地區（41.3%）、60歲及以上（44.9%）、前次總統大選投給韓國瑜（71.3%）或宋楚瑜（77.6%）、國民黨（72.6%）、泛藍（72.6%）、台灣民眾黨（55.5%）認同者中獲得相對較高的支持。





民眾對賴清德喜好評價較為兩極



根據調查，民眾對賴清德的喜好度為35.7%（非常喜歡18.8%、有點喜歡16.9%）、討厭度為30.6%（非常討厭19.8%、有點討厭10.8%）；對侯友宜的喜好度為35.5%（非常喜歡12.9%、有點喜歡22.6%）、討厭度為22.4%（非常討厭10.5%、有點討厭11.9%）；對柯文哲的喜好度為34.6%（非常喜歡12.5%、有點喜歡22.1%）、討厭度為27.8%（非常討厭16.6%、有點討厭11.2%）；而對郭台銘的喜好度為34.0%（非常喜歡13.7%、有點喜歡20.3%）、討厭度為26.3%（非常討厭13.5%、有點討厭12.8%）。相較之下，民眾對賴清德的喜好評價較為兩極。





民眾最在意經濟發展、兩岸問題與社會治安；23.0%認為賴清德最有能力解決，其次為郭台銘21.2%。



經濟發展（48.1%）、兩岸問題（42.2%）與社會治安（40.5%）為民眾最在意的三項議題；有23.0%民眾認為賴清德最有能力為其解決最在意的議題，其次依序為郭台銘21.2%、柯文哲12.0%與侯友宜11.5%，而認為四位可能人選都有能力解決的民眾有9.3%，都沒有能力的有7.8%，另有15.2%表示不知道。



【調查說明】

本次民調由《ETtoday民調雲》負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2023年5月10日至5月12日進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」方式通知，進行網路問卷調查。回收有效樣本數為1,068份，抽樣誤差在95%信心水準下，為±3.0%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部112年4月底人口統計資料與111年12月底現住人口教育程度，進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。