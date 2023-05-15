2024新北美術展申請開跑　藝術創作者免費展覽空間

▲新北市藝文中心場館。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2024年度新北市美術展覽申請即日起收件至5月31日止，新北市政府文化局表示，為提供優秀藝術創作者及團體展示其創作品之平臺，給予一般民眾親近觀賞藝術作品之機會，並增進整體藝文與美術風氣，開放轄下美術場館之展覽檔期供各方藝術創作人士申請，並協助辦理展覽。

此次，新北市藝文中心、新莊文化藝術中心及美麗永安藝文中心共3處場館供民眾申請。因各場館之調性有別，適合不同的藝術媒材與展示形式，為鼓勵多元藝術創作並增進藝文風氣，分別以水墨、書法、油畫、水彩、雕塑、陶藝等純美術範疇，及圖文設計、視覺影像設計、概念式互動裝置等應用美術類別區分，供民眾選擇適合的展覽場域申請展出。

▲新莊文化藝術中心場館。

文化局表示，今年申請方式延續採紙本寄送或線上申請雙軌制，增加民眾報名便利性，並響應環境友善減低紙張使用量。民眾申請通過後，文化局除了免費提供申請者展覽空間，協助展覽行銷宣傳及展務行政工作外，並得額外提供至多新臺幣1萬元供申請者辦理藝術推廣活動，鼓勵藝術家將藝術創作的樂趣與動人之處分享給每一位市民。

凡有志於藝術創作，且兩年內未曾在本局申請通過展出之個人或團體，均可提出送件，歡迎藝術創作者依創作媒材選擇適合的場館進行申請。更多詳細資訊請至「新北市政府文化局」網站最新消息／活動公告／徵件／徵選／公告「新北市政府受理美術展覽申請作業要點」，113年新北市美術展覽申請收件自5月1日至5月31日查詢下載，或逕至「新北市政府申辦E服務」教育文化專區／查詢「受理美術展覽申請」線上申辦。