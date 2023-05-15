周休三日通過「你真的能接受？」　鄉民點出4隱憂：肯定會受不了

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／ETtoday資料照）

記者朱祖儀／綜合報導

國內有人在公共政策網路參與平台上發起提案，要讓台灣成為亞洲第一個「周休三日」的國家，目前已過附議門檻，勞動部回應將會請國發會一起協助處理討論。但消息一出，多數網友都不看好，還有人好奇「真的能接受周休三日嗎？」對此就有不少人點出隱憂，擔心根本問題沒改變，到時候反而更痛苦。

「周休三日」連署已有超過5736人附議，各界都相當關注此事。一名網友就在PTT發文，好奇如果最後立法院真的通過這項提案，台灣順利變成周休三日，「真的有人可以嗎？」

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不少網友看到後紛紛表示，「放星期三不錯」、「你敢過怎麼不敢休」、「周休三日不減薪，大家當然可以」、「可以啊，為什麼不行？不然還要奴多久」、「生活型態改變就好了，又不是不能兼職，說不定賺更多，多出的時間很彈性」、「問題從來就不是勞工可不可以」。

但也有人認為背後還有許多隱憂，像是物價通膨、頻繁加班、薪資減少、裁員潮，「不行，薪水不變，物價肯定漲到我受不了」、「慣老闆會讓你自願來加班」、「先說會不會減薪」、「把工時移到其他4天，就是假的周休三日，工時沒降低根本沒意義」、「有福利當然說可以，但現在可以的到時候物價漲又是一套說詞了」、「慣老闆：薪水打8折」、「會有一波裁員潮吧，然後發現開得薪水更低卻搶破頭的情況，開始斜槓催生一堆派遣工行業出現」、「如果造成產值變少，會有通膨疑慮，所以要以不影響產值前提討論周休三日，產值不單單是工時，也包含產品」。

▲▼網友討論。（圖／翻攝自PTT）

對於「周休三日」提案，勞動部指出，此事牽涉層面較廣，除了勞工以外，也牽涉到經濟部、教育部、交通部等，「已經跟國發會說明要多一點的單位一起討論，確定用什麼方式協作，後面會再來回應。」由於此提案已過附議門檻，主管政府機關將於2個月內具體回應，時限落在6月26日。