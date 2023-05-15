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願成為首間「周休三日大學」！東吳校長：高密度學習是進步做法

▲▼東吳大學。（圖／記者賴志昶攝）

▲東吳大學校長潘維大支持周休三日，願成為全台首間試辦大學。（圖／記者賴志昶攝）

記者楊惠琪／台北報導

民眾在公共政策網路參與平台上提案讓台灣成為亞洲第一個「周休三日」的國家，已有逾5736人附議，政府將在6月26日前回應。而全台唯一在勞動節也放假的東吳大學校長潘維大今（15日）表示，支持周休三日，如果教育部肯在各種法令上鬆綁，東吳大學願意成為國內首間「周休三日大學」。

潘維大說，周休三日對企業來講可能窒礙難行、推行不易，但對大學來說，卻是可以在大學自主的精神下推動，只要把五天的課排在四天內即可，讓空堂少一點就好，他樂觀其成，若教育部肯在相關法令上做鬆綁、開放大學自主，東吳大學願意成為國內第一個推動周休三日的大學。

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潘維大說，國外很多大學都是走三、四學期制，每個學期間隔可能只有一到兩個星期，透過高強度、高密度學習，可以縮短學習時間，學習效果可能更好，也許大學三年就可以畢業，「不會被說大學混四年」，如果國內大學可以從現行兩學期制，走向三、四學期制，搭配周休三日，是國際趨勢，也是進步作法。

東吳大學也是全台唯一在勞動節全校放假的大學，而除了勞動節外，教師節、聖誕節也都放假，羨煞許多學生。潘維大說，基於大學自主，校內會自行調節上課時間，寒暑假會比其他學校晚放，但該放的假一定要放，像是勞動節不要一校兩制，乾脆統一放假，而教師節只紀念不放假也很奇怪，基於對教師的尊重，全校一律放假，而聖誕節因為教會學校關係也放假。

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