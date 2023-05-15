　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

民進黨台南有「肉粽」傳奇？　藍軍百萬元挺Me Too勇敢站出來

▲台南市議會國民黨團痛批民進黨林宜瑾弟弟、民進黨市黨部前評委召集人林昱仲，仗勢欺人性騷女性、開公務車酒駕肇事逃逸全部沒事，要求政風單位重啟調查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議會國民黨團痛批民進黨林宜瑾弟弟、民進黨市黨部前評委召集人林昱仲，仗勢欺人性騷女性、開公務車酒駕肇事逃逸全部沒事，要求政風單位重啟調查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

民進黨台南有「肉粽」傳奇？台南市議會國民黨團痛批民進黨林宜瑾弟弟、民進黨市黨部前評委召集人林昱仲，仗勢欺人性騷女性、開公務車酒駕肇事逃逸，全部沒事，黨團要求市府政風單位重啟調查有無關說介入。另，民進黨總統參選人賴清德子弟兵醜聞連環爆，黨團懸賞百萬籲被性騷女性，「Me Too」勇敢站出來！

國民黨團書記長蔡育輝接獲陳情，指控立委林宜瑾的弟弟林昱仲（外號「肉粽」）曾開著環保局公務車酒駕肇逃，並曾性騷女員工，特別帶領林燕祝、王家貞、李中岑、林美燕、尤榮智、方一峰、許至椿、蔡宗豪、盧崑福召開記者會，強力監督賴清德的子弟兵們。

▲台南市議會國民黨團痛批民進黨林宜瑾弟弟、民進黨市黨部前評委召集人林昱仲，仗勢欺人性騷女性、開公務車酒駕肇事逃逸全部沒事，要求政風單位重啟調查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡育輝指出，台南「肉粽」傳奇，林宜瑾的弟弟林昱仲這次聲名大噪，是因為已婚的林昱仲為了幫女性友人，喬人事進環保局長室擔任秘書不成，用生殖器等言辱罵女職員事件發酵，翻開林昱仲的經歷，從2005年起到2011年，曾任職新市公所約僱、歸仁地政約僱、環保局廢棄物管理科約僱和機要，廢棄物管理科是天下第一科，專門處理廠商埋爐碴、傾倒廢棄物，林男不是讀這科能喬進去真厲害，又能進機要專職。

蔡育輝表示，有民眾跟黨團爆料林昱仲習慣性酒駕，他任職環保局機要時，開著環保局公務車酒駕肇逃，為什麼機要能配置公務車，依地方自制法規定，領國家的薪水要受議會監督，台南地方人士都知道林昱仲風評非常不好，嗜酒如命，喝酒後鬧事，外傳還會酒後亂性？2011年第1次肇逃導致兩人分別顱內出血和骨折嚴重受傷，逃避酒測，車輛受損環保局居然包庇，第2次發生在2018年，酒測0.14也撞到人送醫，差0.01，若達0.15就涉犯公共危險罪，喝酒撞人都沒事，立委天下第一勇。

林燕祝則生氣的質問政風處，在賴清德擔任市長時就跟政風反映過林昱仲開公務車肇事案，結果這麼多年都過去了，居然查無犯罪事實，現在都要小市民用不自殺聲明爆料，由她們民代質詢事情才發酵，外傳林昱仲習慣性的會性騷女同仁，會用手去彈拉她們的內衣帶，林昱仲歷經這麼多職位，政風單位應該去徹查有多少女性被她性騷。

王家貞痛心說，如果在網路上發表不自殺聲明的女公務員告林昱仲妨礙公務，警方處理嗎？『Me Too』活動在國際上造成旋風，所有言語性性騷、舉動性騷或暗示性性騷，只要當事人不愉快都可勇敢的站出來，林昱仲是是立委林宜瑾的弟弟，但類似這樣民進黨人不少，比如前陳內政部次長、前經發局陳局長等，請當事人要夠勇敢，所有受到不當性騷或酒後性騷當事人勇敢提告。

許至椿和尤榮智說，公務單位的機要職，人選操守能力一定要讓人信任，結果林昱仲仗著她立委姐姐仗勢欺人，沒人可以管嗎？民進黨就這樣縱容嗎？

李中岑說，她帶著女兒進入議場被民進黨議員罵，她能感同身受，請民進黨中央不要說一套做一套。林美燕說每個人都要管好自己，請民進黨不要有關係就沒關係。

國民黨團要求台南市政府重啟調查，林昱仲開公務車酒駕肇逃是否涉及圖利罪？第2次酒測0.14也撞到人送醫，外傳只差0.01是因為在旁等酒醒？針對性騷，要求全面清查林昱仲任職的機關，台南市議會國民黨團也提供1百萬元，請女性響應國際的『Me Too』運動，勇敢站出來揭發性騷案以免更多女性受害！

截至15日晚上8時30分，當事人林昱仲尚未回應台南市議會國民黨團相關指控。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
郭台銘「十指緊扣」韓國瑜照爆假的　郭辦緊急回應
月經有2情況恐是癌！　醫點名：9成患者都有過
周休三日提案通過！他嘆：在意休閒就去送餐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

民進黨台南有「肉粽」傳奇？　藍軍百萬元挺Me Too勇敢站出來

爭取「富岡鐵道博物館」設置　周玉琴期楊梅子弟涂權吉當選立委

2023世界自行車日活動和極限自行車挑戰賽　16日開始報名

張善政視察平鎮淨水場　管線改善工程順利陸續恢復供水

元智管院訪捷克牛頓大學　研議合作培育人才

新北確保機組功能順暢　中原抽水站15日20時蓄水試抽

2024新北美術展申請開跑　藝術創作者免費展覽空間

全面提升監視系統、夜間感應照明　謝國樑盼落實友善安全環境

新北深坑慈誠寺浴佛法華大典　供品捐愛心大平台助弱勢家戶

中捷總經理脫口「我們倒楣」　市議員爆氣：死傷者家屬情何以堪

Toyz生死拳賽「館長現身」　嗆爆鍾培生：沒人看只想紅

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

徐懷鈺《浪姐4》表演翻車！　瞄隊友動作…經紀人還原狀況

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

小S二女兒霸喊「以後換我養妳」她爆哭！　許老三「手繪卡片」讓人一頭霧水XD

抓包同事出軌自己也外遇　分局長遭「記2小過拔官」

烤魷魚老闆中1億頭獎　嗨翻拿塑膠椅砸自己攤

D.O.街頭簽名「小學生全不認識」XD　尷尬：媽媽應該會知道EXO...

毒販拒檢遭警開槍喪命　親姊悲：不敢讓媽知道

踢爆詐騙台「縮洞口、擋天車」　達人實測：一般客根本夾不了

民進黨台南有「肉粽」傳奇？　藍軍百萬元挺Me Too勇敢站出來

爭取「富岡鐵道博物館」設置　周玉琴期楊梅子弟涂權吉當選立委

2023世界自行車日活動和極限自行車挑戰賽　16日開始報名

張善政視察平鎮淨水場　管線改善工程順利陸續恢復供水

元智管院訪捷克牛頓大學　研議合作培育人才

新北確保機組功能順暢　中原抽水站15日20時蓄水試抽

2024新北美術展申請開跑　藝術創作者免費展覽空間

全面提升監視系統、夜間感應照明　謝國樑盼落實友善安全環境

新北深坑慈誠寺浴佛法華大典　供品捐愛心大平台助弱勢家戶

中捷總經理脫口「我們倒楣」　市議員爆氣：死傷者家屬情何以堪

烏克蘭稱巴赫姆特保衛戰「首度反擊成功」　俄軍2名指揮官陣亡

超準！「挑一杯最想喝的飲料」，秒測你在別人眼中的模樣

彰化9天3人命喪車禍！兒子母親節騎車購物自撞亡　媽淚崩

《孤獨搖滾》主題cafe首登台！波奇醬融化咖哩、「小孤獨」寫真卡亮相

住房「0元」！神旺飯店贈逾5千大禮包、加碼含2客自助早餐

台海若發生衝突 　日前防相：日本可能助美護台

32歲女「相親開4條件」被罵到哭　她委屈：可以不愛請別傷害

《櫻桃小丸子》染毒、偷爺醫藥費？過激二創「毒品小丸子」遭官方警告下架

辣媽穿背心＋熱褲出門　霸氣兒唸：被看光還會冷

地方熱門新聞

海龜誤觸海底鬼網亡！澎湖2撈上700公斤魚網

中捷總經理脫口「我們倒楣」　市議員爆氣

第一美瀑乾巴巴…遊客數卻驚人

管線改善工程順利　桃園陸續恢復供水

民進黨台南有「肉粽」傳奇？

全面提升監視系統　謝國樑盼落實友善安全環境

每天放臭屁　台灣最大花雷公屁開了

不捨林淑雅罹難　台中人鮮花追悼

石門「新北第一粽」5／27登場

56組達人演出！台中街頭藝術嘉年華5/20中央公園登場　

地虎堂主吳金虎　栽贓勞力士被偷

假冒監理站要求繳罰鍰　收到這簡訊別理會

爭取富岡鐵道博物館　周玉琴期他當選立委

網路美女援交冰火兩重天才1千台南男險遭詐

更多熱門

相關新聞

石門「新北第一粽」5／27登場

石門「新北第一粽」5／27登場

新北市政府石門區公所於今（15日）召開記者會，預告2023「新北第一粽」農特產品行銷推廣活動將於27日熱鬧舉行，同時也為即將到來的端午節行銷石門在地美食。今年的活動以「新北第一粽」為主題推廣石門粽品牌形象，並結合石門三寶：肉粽、石花凍、鐵觀音，並結合農特產品以行銷在地特色美食。

「再生醫療法」立法暫緩　綠釋善意

「再生醫療法」立法暫緩　綠釋善意

台南落實安衛家族教育訓練

台南落實安衛家族教育訓練

台南菸酒行21人大亂鬥！警再起出改造衝鋒槍

台南菸酒行21人大亂鬥！警再起出改造衝鋒槍

荷蘭在台辦事處譚敬南代表拜會黃偉哲

荷蘭在台辦事處譚敬南代表拜會黃偉哲

關鍵字：

民進黨台南肉粽藍軍Me Too

讀者迴響

熱門新聞

月經有2情況恐是癌！醫點名：9成患者都有過

女歌手留遺書輕生身亡　官方沉默2天證實

白雲躺著也中槍：還是得發聲！　寬心回應楊繡惠

不是手搖飲！他每天「吃1類食物」得糖尿病

客怒爆料1520元蛋糕翻車　店家認了

帶小3投票竟遇正宮　他被開槍又狂砍

回憶殺！郝劭文婚禮現場曝光「釋小龍當伴郎」

水逆結束了！命理師曝「4星座」全面轉運

口罩男真實長相曝光！遭影射「一堆單親媽媽後宮」

陳冠霖驚傳車禍！「對方完全沒煞車」車尾遭衝撞

陳冠霖遭賓士追撞　女車主身分曝光

周休三日提案過！他嘆：台灣老闆真不容易

建商給10億也不搬　鄰居力挺最強釘子戶

真的能接受周休三日？網曝4隱憂：肯定受不了

台男女日本1億買免稅品　出境全不見

更多

最夯影音

更多
Toyz生死拳賽「館長現身」　嗆爆鍾培生：沒人看只想紅

Toyz生死拳賽「館長現身」　嗆爆鍾培生：沒人看只想紅
狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

徐懷鈺《浪姐4》表演翻車！　瞄隊友動作…經紀人還原狀況

徐懷鈺《浪姐4》表演翻車！　瞄隊友動作…經紀人還原狀況

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

小S二女兒霸喊「以後換我養妳」她爆哭！　許老三「手繪卡片」讓人一頭霧水XD

小S二女兒霸喊「以後換我養妳」她爆哭！　許老三「手繪卡片」讓人一頭霧水XD

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面