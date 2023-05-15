民進黨台南有「肉粽」傳奇？　藍軍百萬元挺Me Too勇敢站出來

▲台南市議會國民黨團痛批民進黨林宜瑾弟弟、民進黨市黨部前評委召集人林昱仲，仗勢欺人性騷女性、開公務車酒駕肇事逃逸全部沒事，要求政風單位重啟調查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

民進黨台南有「肉粽」傳奇？台南市議會國民黨團痛批民進黨林宜瑾弟弟、民進黨市黨部前評委召集人林昱仲，仗勢欺人性騷女性、開公務車酒駕肇事逃逸，全部沒事，黨團要求市府政風單位重啟調查有無關說介入。另，民進黨總統參選人賴清德子弟兵醜聞連環爆，黨團懸賞百萬籲被性騷女性，「Me Too」勇敢站出來！

國民黨團書記長蔡育輝接獲陳情，指控立委林宜瑾的弟弟林昱仲（外號「肉粽」）曾開著環保局公務車酒駕肇逃，並曾性騷女員工，特別帶領林燕祝、王家貞、李中岑、林美燕、尤榮智、方一峰、許至椿、蔡宗豪、盧崑福召開記者會，強力監督賴清德的子弟兵們。

蔡育輝指出，台南「肉粽」傳奇，林宜瑾的弟弟林昱仲這次聲名大噪，是因為已婚的林昱仲為了幫女性友人，喬人事進環保局長室擔任秘書不成，用生殖器等言辱罵女職員事件發酵，翻開林昱仲的經歷，從2005年起到2011年，曾任職新市公所約僱、歸仁地政約僱、環保局廢棄物管理科約僱和機要，廢棄物管理科是天下第一科，專門處理廠商埋爐碴、傾倒廢棄物，林男不是讀這科能喬進去真厲害，又能進機要專職。

蔡育輝表示，有民眾跟黨團爆料林昱仲習慣性酒駕，他任職環保局機要時，開著環保局公務車酒駕肇逃，為什麼機要能配置公務車，依地方自制法規定，領國家的薪水要受議會監督，台南地方人士都知道林昱仲風評非常不好，嗜酒如命，喝酒後鬧事，外傳還會酒後亂性？2011年第1次肇逃導致兩人分別顱內出血和骨折嚴重受傷，逃避酒測，車輛受損環保局居然包庇，第2次發生在2018年，酒測0.14也撞到人送醫，差0.01，若達0.15就涉犯公共危險罪，喝酒撞人都沒事，立委天下第一勇。

林燕祝則生氣的質問政風處，在賴清德擔任市長時就跟政風反映過林昱仲開公務車肇事案，結果這麼多年都過去了，居然查無犯罪事實，現在都要小市民用不自殺聲明爆料，由她們民代質詢事情才發酵，外傳林昱仲習慣性的會性騷女同仁，會用手去彈拉她們的內衣帶，林昱仲歷經這麼多職位，政風單位應該去徹查有多少女性被她性騷。

王家貞痛心說，如果在網路上發表不自殺聲明的女公務員告林昱仲妨礙公務，警方處理嗎？『Me Too』活動在國際上造成旋風，所有言語性性騷、舉動性騷或暗示性性騷，只要當事人不愉快都可勇敢的站出來，林昱仲是是立委林宜瑾的弟弟，但類似這樣民進黨人不少，比如前陳內政部次長、前經發局陳局長等，請當事人要夠勇敢，所有受到不當性騷或酒後性騷當事人勇敢提告。

許至椿和尤榮智說，公務單位的機要職，人選操守能力一定要讓人信任，結果林昱仲仗著她立委姐姐仗勢欺人，沒人可以管嗎？民進黨就這樣縱容嗎？

李中岑說，她帶著女兒進入議場被民進黨議員罵，她能感同身受，請民進黨中央不要說一套做一套。林美燕說每個人都要管好自己，請民進黨不要有關係就沒關係。

國民黨團要求台南市政府重啟調查，林昱仲開公務車酒駕肇逃是否涉及圖利罪？第2次酒測0.14也撞到人送醫，外傳只差0.01是因為在旁等酒醒？針對性騷，要求全面清查林昱仲任職的機關，台南市議會國民黨團也提供1百萬元，請女性響應國際的『Me Too』運動，勇敢站出來揭發性騷案以免更多女性受害！

截至15日晚上8時30分，當事人林昱仲尚未回應台南市議會國民黨團相關指控。