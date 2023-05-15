履歷如何做出差異化？打造個人品牌「6E履歷」　讓HR一眼記住你

文／Workworks職場人

履歷不只是整理過去的經歷！身處在個人品牌化的時代，製作履歷不僅要整理過去待過什麼公司、做過什麼職務進行條列式分享，更要找出自己的專業、發展個人品牌，本篇將分享《離職說明書》書籍，帶領職場人們打造出最吸睛、最與眾不同的「6E履歷」！

掌握「6E履歷」技巧

1.經驗Experience

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打造6E履歷的第一步為「經驗（Experience）」，此步驟並不只是單純的記錄下曾在哪間公司做過什麼職務，必須具體記錄下實際執行過的項目，這個部分建議職場人們在撰寫履歷同時，務必寫下各個項目中做出的貢獻或得到什麼積極反饋，越詳細越有助於發現專業性！

2.專業知識 Expertise

「專業知識」可說是最重要的一環，在專業技能的欄位，可以條列式掌握職場人的主要技能，記得針對職缺篩選技能，不要無腦放太多無關的內容，常見的像是證照、技能關鍵字等，作者在書中建議大家下次再掏出名片時，順道介紹自己的專業，因為「明確知道自己的專業領域」，自然而然就會為了增加專業而努力！

3.證據Evidence

打造6E履歷的第三步「證據（Evidence）」，為了展現出專業性，職場人們必須能提供證明的經歷資料，這部分反過來要重新審視經驗清單，像是粉絲團的成長率、業績達標多少percent等實質數據等，選擇最能證明自己專業性的經歷，假設能找到專業性成果的相關證據，那麼就能思考如何將它差異化。

4.努力Effort／教育Education

打造6E履歷的第四步「努力（Effort）／教育（Education）」，這不是單純指大學的主修，而是要自己檢視加強專業需要付出什麼努力、進行什麼訓練，職場人們與其帶著不安心情考研究所，不如尋找能夠加強專業性的課程或尋求專家的幫助，持續掌握專業領域的新資訊，目標也自然而然會隨時督促自己進步。

5.推薦Endorser

在公司工作期間除了展現自身工作能力之外，也必須備受上層主管推薦和肯定、發覺自己的專業性，如此一來獲得重要性專案機會的時候，才會採取更積極的態度，畢竟每個項目都是會為自己累積專業性評價！

6.交換Exchange

當在職場上我的名字成為品牌時，人們會選擇「我」這個品牌嗎？6E的最後一項「交換（Exchange）」最終是價值的交換，是上班族自我品牌化的核心要素，也就是說「在職場工作期間若能創造自己的技能，日後那個技能就會成為可以賺錢的專業」。

以上提供「6E履歷」給職場人們參考，切記在撰寫履歷過程中避免過多長篇大論、讓人資看得眼花撩亂的內容，而是精簡扼要講出重點！

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