5大「青年創業貸款」撇步一次看！要貨比三家、申請住房貸款較容易

文／Workworks職場人

職場人們曾經有過創業的夢想嗎？無論是經營電商、企業創業、開設咖啡廳等，對於事業剛起步的年輕人來說，普遍會選擇「貸款融資」的方式來籌備創業資金，通常創業者對於資金的急迫性，有時候選擇高利貸後導致生活負擔日漸加重，本篇編輯分享《投資5年，本金從4萬到1億的女人》，帶領職場人們在創業前務必了解的「5大創業貸款」要點。

青年創業貸款撇步

1.貸款要貨比三家

[廣告]請繼續往下閱讀...

如果手中的貸款手續完備，應該要將各銀行的貸款利率及其他情況作比較，從中選擇成本最低的銀行辦理抵押、質押或擔保貸款，以節省融資成本，不過職場人們要特別留意，若短期內有多家以上銀行的查詢記錄，承辦銀行可能會認為該申請人被多家銀行婉拒貸款，有時候好不容易核准的房貸很有可能因此被婉拒哦！

2.用住房貸款創業

一般情況下，申請住房貸款比申請其他信貸方式較容易，而且其貸款利率也比其他信貸方式低，倘若職場人們有創業的想法，可惜手中的創業資金處於困難階段時，那就可先將買房款挪用於創業，然後向銀行申請住房貸款。

3.享受低利率待遇

各家銀行發放商業貸款時，可以在一定範圍內浮動貸款利率，如果貸款手續完備，為了節省籌資成本，可以採用個人詢價招標的方式，對各銀行的貸款利率以及其他額外收費情況比較，從中選擇一家成本低的銀行辦理。

4.選擇合適的貸款期限

銀行貸款一般可分為短期貸款和中長期貸款，貸款期限越長期利率越好，如果創業者的信貸資金使用時間較短，應盡量選擇短期貸款，假設原本計畫申請兩年期貸款可以改成一年一貸，不僅可以節省利息支出，還可以避免因金融政策調整（利率走低）而造成損失。

5.高效利用信貸資金

創業過程中如果遇到淡季經營、投入壓縮等原因，導致經營資金閒置時，職場人們就可以向貸款銀行提出「變更貸款方式和年限的申請」，直到貸款變更或償還後，銀行會根據貸款時間和貸款金額據實收取利息，從而降低利息負擔，提高資金的使用效率。

近年不少年輕族群開始創業，倘若職場人們有創業念頭卻缺乏資金的話，不妨參考以上「5點青年創業貸款」撇步，選擇正確的「貸款融資」方式替自己籌集創業所需的第一桶金吧！

【延伸閱讀】

不想在月底吃土，網友激推6大省錢習慣，社會新鮮人「這招」必學起來！

小資族買房「5省錢撇步+4還貸方式」一次看：預售屋開盤買、提前還貸縮短期限最划算？

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！