魚刺卡喉怎麼辦？吞飯喝醋可能導致頸部開刀　醫：就醫才對

▲▼周昱甫醫師緊急進行食道鏡手術，取出2公分大的魚刺，順利解除魚刺卡喉危機。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

70多歲的陳先生，日前深夜因喉嚨疼痛，被家人送往花蓮慈濟醫院就醫，經電腦斷層檢查發現他食道中有魚刺，經耳鼻喉科副主任周昱甫緊急進行食道鏡手術，為他取出2公分大的魚刺，順利解除魚刺卡喉危機。周昱甫醫師表示，民眾不小心吞到魚刺可自我觀察2至3天，若是喉嚨持續有異物感及疼痛，建議到醫院檢查，避免引起頸部感染。

魚刺卡喉嚨怎麼辦？除了自行取出外，坊間自救偏方包含吞白飯、喝醋等，小心可能會對喉嚨、食道造成二次傷害！周昱甫副主任說，誤吞魚刺可以先試著咳出，或是請人協助查看是否能看到魚刺並取出，千萬不要以吞飯來自救，可能導致魚刺穿破食道；另外，喝醋不見得能讓魚刺變軟，反而可能讓食道灼傷，還是建議由專業醫師處理，減少食道受傷的風險。

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民眾因魚刺來就醫，耳鼻喉科醫師會先使用耳鼻喉科鏡檢查，再使用內視鏡找魚刺，若還是找不到，就會進一步使用X光或是電腦斷層做詳細的檢查。周昱甫醫師表示，通常位於扁桃腺、口咽部的魚刺，在門診就可以即時做處理，若是魚刺跑進食道裡，需要進行麻醉以食道鏡或是胃鏡來取出魚刺，但胃鏡取魚刺有風險，假如食道已被魚刺刺傷，充氣將食道撐開可能導致食道破裂，雖然硬式的食道鏡較不舒服，但是相對安全。

▲周昱甫醫師說，誤吞魚刺千萬不要以吞飯、喝醋來自救，小心可能會對喉嚨、食道造成二次傷害。

若是較嚴重的魚刺已穿出食道，就得從頸部開刀取出，避免深頸部因感染長膿，壓迫到呼吸道，導致生命危險。

取出魚刺後，周昱甫醫師提醒，一週內的飲食以清淡為主，避免食用刺激性、過硬的食物，導致傷口發炎及疼痛，也讓食道能好好復原。周昱甫醫師也分享，花蓮慈院急診擁有東部唯一夜間值班耳鼻喉科醫師團隊，全年無休的守護鄉親的健康。

