碩士妹「應徵客服」遭拒！暖心HR一句話讓她淚崩

▲一名碩士畢業的女子因為工作有空窗期，回歸職場履歷都石沉大海。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

找工作對於新鮮人而言是件相當痛苦的事情。江蘇南京一名王姓女子碩士畢業後有段空窗期，投了300多份履歷仍舊石沉大海，無奈之下只能跑去應徵客服，卻還是遭到拒絕，而應徵公司的HR突然暖回一句話，讓她瞬間哭了出來，也覺得自己有勇氣繼續面對生活。

綜合陸媒報導，王女碩士畢業後曾找到一份工作，但因為不符合期望，短短3個月就辭職準備國考，但努力了2年遲遲沒有上岸，百般無奈之下，只能再度回到職場，開始投履歷。

不過，因為王女求職前正在考試，因此有了一年左右的空窗期，這也導致找工作上碰到許多困難，投了300多份履歷，卻沒什麼公司回覆，讓她心態崩潰，開始降低要求，不管工作是否與她的專業能力有關，甚至連應徵客服的工作都跑去投履歷。

▼許多公司會在意工作與工作之間的空窗期，進而刷掉求職者。（示意圖／ETtoday資料照）



隔天HR看見學歷，立即傳訊息詢問，為何會想要應徵客服，同時出言告知，「還是想勸下您，碩士真的沒有必要放下自己所學的知識，去做客服。」

此外，HR也出言鼓勵、給出修改履歷的想法，不要找沒有發展的工作，如果能累積經驗，薪資如何先不要太在意，有了經驗與學識以後，就能夠有更好的選擇。

王女聽完HR的安慰，瞬間崩潰痛哭，也因此獲得了巨大的勇氣與力量，決定好好修改履歷，找一份跟學習科系有關的工作。