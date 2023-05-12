　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

碩士妹「應徵客服」遭拒！暖心HR一句話讓她淚崩

▲▼上班,工作,OL。（圖／資料照）

▲一名碩士畢業的女子因為工作有空窗期，回歸職場履歷都石沉大海。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

找工作對於新鮮人而言是件相當痛苦的事情。江蘇南京一名王姓女子碩士畢業後有段空窗期，投了300多份履歷仍舊石沉大海，無奈之下只能跑去應徵客服，卻還是遭到拒絕，而應徵公司的HR突然暖回一句話，讓她瞬間哭了出來，也覺得自己有勇氣繼續面對生活。

綜合陸媒報導，王女碩士畢業後曾找到一份工作，但因為不符合期望，短短3個月就辭職準備國考，但努力了2年遲遲沒有上岸，百般無奈之下，只能再度回到職場，開始投履歷。

不過，因為王女求職前正在考試，因此有了一年左右的空窗期，這也導致找工作上碰到許多困難，投了300多份履歷，卻沒什麼公司回覆，讓她心態崩潰，開始降低要求，不管工作是否與她的專業能力有關，甚至連應徵客服的工作都跑去投履歷。

▼許多公司會在意工作與工作之間的空窗期，進而刷掉求職者。（示意圖／ETtoday資料照）

▲辦公室戀情,秘密戀情,曖昧情愫,暗戀 。（圖／記者林世文攝）

隔天HR看見學歷，立即傳訊息詢問，為何會想要應徵客服，同時出言告知，「還是想勸下您，碩士真的沒有必要放下自己所學的知識，去做客服。」

此外，HR也出言鼓勵、給出修改履歷的想法，不要找沒有發展的工作，如果能累積經驗，薪資如何先不要太在意，有了經驗與學識以後，就能夠有更好的選擇。

王女聽完HR的安慰，瞬間崩潰痛哭，也因此獲得了巨大的勇氣與力量，決定好好修改履歷，找一份跟學習科系有關的工作。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／被盧秀燕轟白目！中捷董事長林良泰請辭獲准
快訊／大樂透4.08億一注獨得！　獎落「這縣市」
執教首戰成功奪勝　恰總發聲了
「4星座」好運來了！命理師斷言這類人會發大財
快訊／中捷代理董事長林良泰請辭
快訊／恰總首勝到手！中信6比1打敗統一
碩士妹「應徵客服」遭拒！暖心HR一句話讓她淚崩

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

碩士妹「應徵客服」遭拒！暖心HR一句話讓她淚崩

第一天上班感覺「怪怪的」…新人隔天秒報警　全公司員工慘入獄

陸：美國想給中國一頂「發達國家」帽子　對不起戴不了！

陸「歐亞事務特別代表」15日出發　赴烏、俄等5國溝通解決危機

「1天工作21hrs」壓垮董明珠接班人！25歲正妹秘書閃離…曝最新動向

特斯拉在陸召回110萬輛車　涉「動能回收」恐增碰撞風險

陸反詐騙推「老人劇本殺」沉浸體驗　美女警花宣導鎖定年輕手機族

為娶辣小三「把兒女扔下15樓」　渣父「裝無辜」表演假哭、頭撞地

飼主「遛狗沒牽繩」狗撲老人！6歲娃勇敢糾正…慘被打成腦震盪

陸幼稚園變官員後宮！傳多名正妹幼師被「挖啊挖啊挖」播種

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

中捷還原「奪命1分鐘」　記者會前全體員工默哀

小球迷便當遭「界外球擊落」　球團直接1換3...主播：水啦

謝忻決裂小甜甜：不想再有交集！　認關冷氣狗亡「她說整天開很貴」

《金師傅3》看韓石圭收拾屁孩！　安孝燮、李聖經熱戀抱緊緊

中捷公布影像

67歲嬤打《魔獸世界》副本！　教人拉怪躲招還會嘴隊友XD

神反應！女乘客見異狀不上車　機警外師中捷車廂內倒臥護頭

李光洙遭劉在錫拷問：幹嘛逼我　金宇彬拿手機「秒掛電話」XD

中捷公布「車廂內部監視器」！撞擊瞬間粉塵狂炸　乘客嚇壞趴地(更)

碩士妹「應徵客服」遭拒！暖心HR一句話讓她淚崩

第一天上班感覺「怪怪的」…新人隔天秒報警　全公司員工慘入獄

陸：美國想給中國一頂「發達國家」帽子　對不起戴不了！

陸「歐亞事務特別代表」15日出發　赴烏、俄等5國溝通解決危機

「1天工作21hrs」壓垮董明珠接班人！25歲正妹秘書閃離…曝最新動向

特斯拉在陸召回110萬輛車　涉「動能回收」恐增碰撞風險

陸反詐騙推「老人劇本殺」沉浸體驗　美女警花宣導鎖定年輕手機族

為娶辣小三「把兒女扔下15樓」　渣父「裝無辜」表演假哭、頭撞地

飼主「遛狗沒牽繩」狗撲老人！6歲娃勇敢糾正…慘被打成腦震盪

陸幼稚園變官員後宮！傳多名正妹幼師被「挖啊挖啊挖」播種

Ozone煥鈞合作「世界第四」台灣舞團　團員竟和他有「這層關係」

「最美妃子」張嘉倪離婚條件曝光！　出軌富尪賣房籌千萬贍養費

竹北市公所怨天坑「假修復」沒通知　新竹縣府回擊：不作為

快訊／被盧秀燕轟白目！中捷董事長林良泰晚間請辭　中市府准辭

恰總強調「尊重」不敢鬧　詹子賢：我有聽進去

快訊／大樂透4.08億獎落台南！　業者揭求財秘辛：媽祖保佑

快訊／大樂透4.08億一注獨得　台南誕生新億萬富翁

《薩爾達傳說：王國之淚》擴充格子時間　伯庫林任務位置

朱育賢逆轉3分砲　桃猿6比3擒龍止3連敗

差點忘記留下首勝球　恰總珍惜：不會有放鬆的時候

詭異！客廳黑狗對空氣狂吠　下秒突往後彈飛「項圈被摘下」

大陸熱門新聞

菜鳥上班第二天果斷報案　全公司慘入獄

2600萬存款「吃頓飯」剩3000　投訴銀行令富翁崩潰

文靜女碩士遭警圍捕！同學才知她是凶殘黑幫老大

老師驚知班上有公司老闆！13歲學生：還有5、6位員工

為娶小三把兒女扔下樓　渣父裝無辜假哭

中國籍女傭兵瘋傳加入瓦格納被生擒！真實身分竟是他

陸幼稚園變官員後宮！傳多名正妹幼師被播種

碩士妹應徵客服遭拒！HR一句話讓她淚崩

女嬰遭父母驅魔11小時慘死！法院判決曝光

宋濤見連勝文　轉達習近平問候

浦發銀行大減薪員工靜坐抗議　辦公室貼滿罷工A4紙

「霍華德台獨」登微博熱搜！

1天工作21hrs壓垮！25歲正妹秘書下一步做這事

當20年家庭主婦！她離婚才知尪資產上億

更多熱門

相關新聞

菜鳥上班第二天果斷報案　全公司慘入獄

菜鳥上班第二天果斷報案　全公司慘入獄

廣州一名男子近日剛剛入職一間新公司，第一天上班發現新公司怪怪的，經過一天暗暗了解，隔天果斷報案。目前，該公司包括負責人在內的6名員工全部被警方逮捕。

報稅單被偷看！爸媽「以前都養妳欸」吸血討錢

報稅單被偷看！爸媽「以前都養妳欸」吸血討錢

台南就業中心連5場徵才助新鮮人求職

台南就業中心連5場徵才助新鮮人求職

「神之手」救寶寶一命　失業男秒被錄取

「神之手」救寶寶一命　失業男秒被錄取

想找「高薪無壓力」工作？眾人推1職業：睡到自然醒

想找「高薪無壓力」工作？眾人推1職業：睡到自然醒

關鍵字：

碩士學士求職履歷工作職涯

讀者迴響

熱門新聞

林依晨傳「協議離婚中」！　8年婚姻告急經紀人回應了

今天媽祖生日！4生肖運勢超旺

病患指數全正常！護理師一句「怪怪的」　醫：重症了

心碎母親節…女童媽聽「妹妹走了」崩潰：我要她回來

菜鳥上班第二天果斷報案　全公司慘入獄

AV界傳奇！她入行15年拍2500部片不脫衣

女星玩德州撲克成「決賽桌唯一女生」！

求子14年終於懷雙胞胎　女產下人魚寶寶

最疼老婆的3星座男！Top 1浪漫又體貼

第2波梅雨鋒面來襲倒數　南部水庫幫助大

中捷最新視角曝！　工人驚喊：挫賽！死定了

2.5公噸鐵板掉落奪命！新北掛吊員成人肉夾心慘死

麻古「1飲品買1送1」連喝3天

冷氣舒眠鍵按了差在哪？專家曝超強功能

年輕妹子只穿「1單品」逛街　她驚呼「太裸露」

更多

最夯影音

更多
車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓
中捷還原「奪命1分鐘」　記者會前全體員工默哀

中捷還原「奪命1分鐘」　記者會前全體員工默哀

小球迷便當遭「界外球擊落」　球團直接1換3...主播：水啦

小球迷便當遭「界外球擊落」　球團直接1換3...主播：水啦

謝忻決裂小甜甜：不想再有交集！　認關冷氣狗亡「她說整天開很貴」

謝忻決裂小甜甜：不想再有交集！　認關冷氣狗亡「她說整天開很貴」

《金師傅3》看韓石圭收拾屁孩！　安孝燮、李聖經熱戀抱緊緊

《金師傅3》看韓石圭收拾屁孩！　安孝燮、李聖經熱戀抱緊緊

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面