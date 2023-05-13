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吊臂砸捷運！議員曝行控中心影像「僅3人值班」 原因曝光

記者游瓊華／台中報導

知名建商興富發位在文心路上的商辦大樓頂樓塔吊吊臂墜落砸中中捷，台中捷運綠線列車迎面撞上釀1死10傷憾事。台中市議員何文海、陳淑華指出，根據中捷提供的行控中心畫面，事發當下僅3人，行控中心當下僅3人值班；市議員江肇國也怒批，依據台中捷運當天行控中心影像及通聯譯文，吊臂砸中隔音牆後，行控中心就接獲16次示警，行控中心卻無人致電出事的豐樂站，僅不斷打給台電確認「有無跳電」，根本就是狀況外。

▲議員曝行控中心影像「僅3人值班」，中捷回應了。（圖／市議員何文海提供）

▲議員曝行控中心影像「僅3人值班」。（圖／市議員何文海提供）

▲中捷,綠線。（圖／市府提供）

▲一連串人為疏失釀1死10傷，台中捷運及建商興富發引各界撻伐。（圖／市府提供）

昨天台中市議會業務質詢，交通地政委員會召集人陳淑華要求中捷交出行控中心事發時的影片以及通聯內容。陳淑華表示，她到行控中心了解過，行控中心正常值班應有6人，中捷對此回應，事發當下有3人外出吃飯。陳淑華強調，用餐時間可以理解，行控中心人員在出事後也馬上趕回來，但最後行控中心現場仍只有5人，質疑流程有出問題，且隨車人員守到最後一刻，行控中心卻沒有全員到齊，這合理嗎?

民進黨議會黨團總召何文海也提到，中捷公司一直強調有很好的SOP，意圖把整個事件推給第一線的現場人員，認為是保全以及隨車員發現的時間已經反應不及，但事實上現場從吊臂掉落到列車撞上共約41秒，根據曝光譯文顯示，中控中心有接到連續16次的電力示警，隨車員到撞車的最後一刻都守在岡位上，反觀行控中心的人員以及中捷高官有無堅守在岡位上，令人質疑。

▲台中捷運,綠線,意外,工安。（圖／民眾提供）

▲台中捷運撞上掉落的高樓塔吊吊臂，知名法律學者林淑雅摔出車外被壓車底下身亡。（圖／民眾提供）

中捷公司說明，事發為中午時間，各席位為輪流用餐制，3名人員前往用餐，且於用餐區設置無線電保持監聽，12時27分告警陸續發生後，2名用餐人員立即返回處理，另1名人員因位處茶水間未於無線電監聽範圍，收到通知也趕緊返回處理。支援人力共計3名進入行控中心協助，

另外，事發後確認有旅客受傷，行控中心就通報救護單位及動員鄰近人力前往事故現場，進行旅客下軌道疏散，統一引導旅客於安全路徑上返回豐樂公園站，並沒有游移不定及花費時間確認。最後，中捷強調，案發後，行控中心就無線電通告全線動員人力前往支援事故地點。疏散過程中由隨車人員在旅客隊伍後方檢視車廂及軌道狀況，非事故區段北屯總站至市政府站實施局部運轉，並非未搜救旅客及全線暫停營運。

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