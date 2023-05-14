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中捷精進3SOP措施　隨車員手動按鈕+阻擋車門關閉防悲劇重演

▲▼台中捷運提出精進3項SOP措施及2項優化設置。（圖／台中捷運提供，下同）

▲台中捷運提出精進3項SOP措施及2項優化設置。（圖／台中捷運提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中捷運5月10日發生大樓工地塔吊臂掉落軌道事故，造成1死10傷慘劇，中捷深切檢討各項處理流程，14日提出3項精進應變SOP作為，包括月台人員雙手高舉交叉揮舞，示意緊急停車；列車尚未離站時，月台人員以腳阻擋月台門或車門關閉；隨車人員可自行取出列車鑰匙，按鈕停車，縮減手動作業時間，另外，也會增設「月台緊急按鈕」與「智慧型障礙物辨識裝置」，避免憾事再度發生。

▲▼台中捷運提出精進3項SOP措施及2項優化設置。（圖／台中捷運提供，下同）

中捷運務處長許泰銘表示，針對5月10日事故，再次向罹難者、傷者、家屬及社會大眾致上最深的歉意，中捷已檢討應變3項SOP，並已經實施，包括：一、月台人員以險阻手勢（雙手高舉交叉揮舞），示警隨車人員緊急停車；二、列車停靠月台尚未出發，月台人員或隨車員阻擋月台門或車門關閉，防止列車離站；三、隨車人員可從值勤包出列車鑰匙，縮減手動緊急停車作業時間。

▲▼台中捷運提出精進3項SOP措施及2項優化設置。（圖／台中捷運提供，下同）

同時，中捷研擬2項設備優化方案，分別為設置「月台緊急按鈕」與「智慧型障礙物辨識裝置」，目前國內中運量自動無人駕駛捷運系統，包括中捷綠線、新北環狀線、台北文湖線，均未設置月台緊急按鈕，未來中捷將與系統商研議參考高運量駕駛系統，設置月台緊急按鈕。

▲▼台中捷運提出精進3項SOP措施及2項優化設置。（圖／台中捷運提供，下同）

此外，中捷綠線的障礙物偵測系統早已建置，列車偵測桿撞擊到軌道上異物，列車便會自動緊急剎車；若軌道發生橫跨兩條鋼軌的金屬掉落物，則會有「軌道佔據」警訊回到控制中心，列車行經該軌道電路區域就會降速至5公里；但這樣仍不足，未來將研擬發展智慧型障礙物辨識裝置，例如導入雷達、紅外線偵測、影像辨識等功能，延伸障礙物偵測距離，強化行車安全系統。

▲▼台中捷運提出精進3項SOP措施及2項優化設置。（圖／台中捷運提供，下同）

許泰銘補充，月台門端牆外方的緊急斷電箱裡設有緊急斷電鈕，作用並不是緊急停車，而是按壓後會讓第三軌沒有電，一般作用是當人員進入軌道要維修時，就會啟動斷電安全防護，避免被高壓電擊，所以不會利用緊急斷電箱的緊急斷電鈕做緊急剎車、停車，與緊急停車鈕讓列車直接停車的功能，兩者有所差異。

▲▼台中捷運提出精進3項SOP措施及2項優化設置。（圖／台中捷運提供，下同）

▲▼台中捷運提出精進3項SOP措施及2項優化設置。（圖／台中捷運提供，下同）

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