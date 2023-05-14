蔡英文弔唁林淑雅　林父慟：希望她是最後一個...達賴贈「哈達」

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導



台中捷運10日發生建案施工吊臂掉落中捷軌道，造成靜宜大學法律系助理教授林淑雅不幸罹難。對此，總統蔡英文今（14日）下午約4點多，前往嘉義殯儀館弔唁林淑雅， 並且向家屬允諾，會檢討台灣的公共安全，才對得起林淑雅的犧牲。

▲總統蔡英文前往殯儀館弔唁林淑雅。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲中捷車廂撞上吊臂，釀成1死10傷悲劇。（圖／台中消防提供）

▲中捷送花籃致意。（圖／記者翁伊森翻攝）

縣長翁章梁表示，蔡英文到場致意後有向家屬表示對事件感到遺憾，並提到以往林淑雅也曾到總統府開會，讓總統印象相當深刻；林淑雅的父親林勝木，也針對台灣公共安全的問題跟總統談了很多，也希望女兒的過世是最後一個，痛失愛女讓他非常難過，期盼可以徹底檢討台灣的公共安全。總統也允諾會檢討，才對得起林淑雅的犧牲。

▲翁章梁表示，蔡英文允諾會檢討台灣的公共安全。（圖／記者翁伊森翻攝）



林勝木說，接獲很多國家送來的安慰，包括西藏精神領袖達賴喇嘛也有送來哈達(長方形絹布製成的法器)，他才知道原來女兒在國際上，對於人權這塊相當活躍，很多人都知道女兒很關心人權的問題。

翁章梁認為，林淑雅的人格特質有讓人感動的地方，所以世界各國包括達賴喇嘛都送東西過來，「我想痛失這個人才，讓大家感覺到非常遺憾。」

這起重大事故發生於5月10日，當時列車駛入車站停靠後，12時27分04秒吊臂即自高空墜落砸中隔音牆，捷運前方約150公尺處揚起大片粉塵，月台保全也發現異狀，急忙無線電通報，並舉手示意列車停下，但隨車人員仍於27分20秒進入車廂，隨後列車關門，於27分30秒啟動駛離月台，並於27分45秒列車撞上吊臂，釀成1死10傷悲劇。