水逆結束了！命理師曝「4星座」全面轉運：升官加薪賺到爆

▲水星順行4大星座好運報到。（示意圖／達志影像）

文／CTWANT

水逆結束了！水星在今日（5／15）開始順行於金牛座，星座專家艾菲爾老師即在臉書表示，水星順行金牛為我們帶來了豐富的機會和能量，其中有4個幸運的星座，將大轉運成為「拔得頭籌」的大贏家，現在就是展現自己的時候了，請參考太陽、上升星座。

●第四名 金牛座

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金牛座的你，水星順行可能會帶來財務上的好運。你可能會有機會接觸到新的商業機會，或是得到一些理財計劃或投資方面的建議。這些機會可能會幫助你實現自己的財務目標，讓你在經濟上更加穩定和自信。例如，你可能會在這個時期內得到一個新的工作機會，或者遇到一位能夠提供你經濟支持和幫助的人。你也可能會在金融市場中發現一個能夠帶來豐厚收益的投資機會。無論是哪種情況，這都是讓你感到開心和嚮往的事情。所以，把握這個機會，相信自己的眼光和能力，勇敢地迎接財務上的挑戰吧。

●第三名 天蠍座

天蠍座，恭喜你在愛情方面有可能迎來好運！水星順行可能會帶來更多的機會去溝通、交流和表達感情，這將幫助你更好地與伴侶或有意者建立更深厚的感情。例如，你可能會在社交場合中遇到一個你感興趣的人，並且能夠毫不費力地與他或她進行對話。或者，你和伴侶之間的溝通可能會變得更加順暢，讓你們能夠更好地理解和支持彼此。此外，也有可能會有一些浪漫的驚喜出現，讓你感到開心和幸福。無論如何，珍惜每一個機會去表達你的感情和愛意，相信這會帶來更多的好運和美好的愛情經歷。

●第二名 雙子座

雙子座的朋友，你在事業方面可能會迎來好消息！水星是你的守護星，而在金牛座的順行可能會帶來更多展示自己才華和技能的機會。你可能會發現自己更加擅長溝通和表達想法，而這將為你在職場上贏得更多成功和成就鋪平道路。這也是一個向別人展示你的職業成果的好機會，可能會帶來更多的讚譽和升遷機會。不要忘記利用這個機會與同事和領導溝通，展示你的優勢和創意，創造出更多的機會和發展空間，祝你在事業上取得更多的成功和成就。

●第一名 處女座

處女座，恭喜你可能在貴人方面受益了！水星的順行可能會帶來更多的機會和資源，為你提供更多的支持和幫助。你可能會遇到一些有經驗的人或者職場中的領導，他們會給予你寶貴的建議和指導，讓你在工作和生活中更加得心應手。此外，你還可能會在社交場合中遇到一些有影響力的人，他們會幫助你開拓人脈和資源，為你未來的發展提供更多的機會。記得保持開放和接受新事物的態度，好運自然會接踵而至。

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