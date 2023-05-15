深夜開車遇「半裸妙齡女」蹲路旁！高人曝身分：快請神明做主

▲男子深夜開車遇半裸年輕女子蹲在路旁。（圖／擷取自Facebook／台東大小事(112年)）

圖文／CTWANT

台東一名劉姓男子昨（14日）凌晨1時許，開車行經大潤發附近的鐵路橋時，突然瞥見一名半裸的年輕女子蹲在路旁，他立馬向警方報案，不過當員警趕赴現場卻不見人影。對此，劉男透露，行車紀錄器畫面曝光後，他不久便收到私訊提醒「那不是人」，要他趕緊去廟裡拜拜。

劉男在臉書社團「台東大小事(112年)」上傳多段影片，透露當時正下著毛毛雨，沒想到開車途中竟發現一名穿著清涼的年輕女子蹲在路旁，且因夜色昏暗他開著遠光燈「看得很清楚」，2人甚至還對看了一眼，深怕女子發生危險，他隨即前往警局報案。

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劉男指出，當員警趕赴現場時，該名神秘女子已不見蹤影，且另外一位年輕人目擊後也向警方報案，對方甚至下車關切，但一下車人就消失了。

影片曝光後，引起網友紛紛驚喊，「這應該不是人，哪有人大晚上敢一個人在很暗的地方」、「我很常經過那耶，總是毛毛的」、「很像魔神阿」、「剛經過完全沒有這個東西！」、「好神奇喔，真的像人，可是體格又太挺了，到底是什麼啊，有答案嗎？」

不久後，劉男再次更新情況，指出當天立刻收到師姐私訊，「根本不是人...地縛靈阿，要去拜拜」，提醒他記得向神明告知當天的事發經過，並請求神明做主保平安。

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