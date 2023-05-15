求子5年！婆家怪她「工作太忙」逼離職　尪一驗「0精蟲」鬆口氣

▲女子為求子備受婆家壓力。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

泌尿科醫師顧芳瑜近日分享一則案例，一對夫妻努力了4、5年卻都沒有好消息，導致女方備受婆家壓力，還為此辭掉工作，結果檢查結果發現，竟是丈夫的精液中沒有任何一隻精蟲。該名丈夫得知報告結果後反而露出如釋重負的表情，「比起難過，我是鬆了一口氣……我可以請家人不用再給太太壓力。」

顧芳瑜在「鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師」臉書指出，一對大約接近40歲的夫妻已經努力了4、5年，從原本的順其自然，到後期因為做人導致身心承受極大的壓力；雙方做了相關檢查，發現太太身體沒有太大的狀況，但意外發現先生的精液中竟然完全沒有精蟲，一隻也沒有，為0，最後由不孕症婦產科轉介過來到這裡。

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顧芳瑜透露，後續經過抽血檢查，該名先生的報告結果顯示是「AZF a micro deletion is positive」（AZF a區域發現基因缺失）；在檢視報告的同時，夫妻倆也打開診間的門，先生著急地問報告結果，太太則在旁邊補充「婆家一直以來對於雙方無法順利懷孕給予了很多壓力，認為是她無法放棄工作，工作太忙所導致，所以在大約一年前離職，積極備孕」。

顧芳瑜向這對夫妻解釋，「先生的抽血結果顯示他是屬於AZF a區域發現基因缺失，這是一個先天的基因缺失，會導致睪丸完全無法製造精子，因此這樣的狀況應該不需要做取精了，因為就算取精，也是無法發現精子。」

他直言，原本以為他們會露出失望或是難過的表情，但看到2人如釋重負的表情，讓他感到很意外。這時該名太太告訴顧芳瑜，「當身邊的朋友一個個都在慶祝母親節談論育兒經，我還在求子的路上看不到盡頭。又承受著婆家的壓力，真的是到崩潰的邊緣。」

先生則說，「當我知道自己是因為基因的問題導致太太沒辦法懷孕時，比起難過，我是鬆了一口氣……我可以請家人不用再給太太壓力，大大方方承認這就是我的問題。」

對此顧芳瑜感嘆，這時突然意識到，「我想對於他們，或是病人來說，看病有時候不見得是解決問題，至少面對這題，我是無解。很多時候，病人求的是一個解答，一個原因，這個解答、這個原因可以帶領他們脫離漫漫長路，那個看不到盡頭無止盡面對排卵期、做功課的輪迴裡。他們可以收拾好心情，面對自己的人生，這個人生裡，可能沒有小孩，但是有彼此，可以攜手一起面對的人生下半場。」

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