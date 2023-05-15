　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

求子5年！婆家怪她「工作太忙」逼離職　尪一驗「0精蟲」鬆口氣

妻子為求子備受婆家壓力。（示意圖／Pexels）

▲女子為求子備受婆家壓力。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

泌尿科醫師顧芳瑜近日分享一則案例，一對夫妻努力了4、5年卻都沒有好消息，導致女方備受婆家壓力，還為此辭掉工作，結果檢查結果發現，竟是丈夫的精液中沒有任何一隻精蟲。該名丈夫得知報告結果後反而露出如釋重負的表情，「比起難過，我是鬆了一口氣……我可以請家人不用再給太太壓力。」

顧芳瑜在「鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師」臉書指出，一對大約接近40歲的夫妻已經努力了4、5年，從原本的順其自然，到後期因為做人導致身心承受極大的壓力；雙方做了相關檢查，發現太太身體沒有太大的狀況，但意外發現先生的精液中竟然完全沒有精蟲，一隻也沒有，為0，最後由不孕症婦產科轉介過來到這裡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

顧芳瑜透露，後續經過抽血檢查，該名先生的報告結果顯示是「AZF a micro deletion is positive」（AZF a區域發現基因缺失）；在檢視報告的同時，夫妻倆也打開診間的門，先生著急地問報告結果，太太則在旁邊補充「婆家一直以來對於雙方無法順利懷孕給予了很多壓力，認為是她無法放棄工作，工作太忙所導致，所以在大約一年前離職，積極備孕」。

顧芳瑜向這對夫妻解釋，「先生的抽血結果顯示他是屬於AZF a區域發現基因缺失，這是一個先天的基因缺失，會導致睪丸完全無法製造精子，因此這樣的狀況應該不需要做取精了，因為就算取精，也是無法發現精子。」

他直言，原本以為他們會露出失望或是難過的表情，但看到2人如釋重負的表情，讓他感到很意外。這時該名太太告訴顧芳瑜，「當身邊的朋友一個個都在慶祝母親節談論育兒經，我還在求子的路上看不到盡頭。又承受著婆家的壓力，真的是到崩潰的邊緣。」

先生則說，「當我知道自己是因為基因的問題導致太太沒辦法懷孕時，比起難過，我是鬆了一口氣……我可以請家人不用再給太太壓力，大大方方承認這就是我的問題。」

對此顧芳瑜感嘆，這時突然意識到，「我想對於他們，或是病人來說，看病有時候不見得是解決問題，至少面對這題，我是無解。很多時候，病人求的是一個解答，一個原因，這個解答、這個原因可以帶領他們脫離漫漫長路，那個看不到盡頭無止盡面對排卵期、做功課的輪迴裡。他們可以收拾好心情，面對自己的人生，這個人生裡，可能沒有小孩，但是有彼此，可以攜手一起面對的人生下半場。」

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

延伸閱讀
一蘭拉麵「這2店」取消全年24hr營業！網哀號：半夜不能吃了
深夜暗指「姓白的人」嫖妓　楊繡惠：大家不要曲解
江蘇男買肉餅…咬一口驚見「活蛆大軍蠕動」　店家無道歉僅賠償10元

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
獨／起底渣男分局長！　下半身失守慘入冷官
梓梓率Formosa Sexy啦啦隊現身！「中空炸渾圓雙球」
郝劭文婚禮現場曝光！　「釋小龍當伴郎」
人妻「假出軌」　老公崩潰輕生亡
周休三日若通過　鄉民點出4隱憂：肯定受不了
豆花妹被查有無黑底！　22網紅名人個資看光光
快訊／謝龍介宣布爭取「國民黨不分區立委」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

遠東科大歐洲盃國際發明獎　奪3金3銀3特別獎

履歷如何做出差異化？打造個人品牌「6E履歷」　讓HR一眼記住你

水逆結束了！命理師曝「4星座」全面轉運：升官加薪賺到爆

求子5年！婆家怪她「工作太忙」逼離職　尪一驗「0精蟲」鬆口氣

嚇到不敢搭？1死10傷悲劇後　中捷運量3天銳減2萬人次

「3生肖」財運大爆發！ 財神+貴人相助　一路旺到5月底

當貢丸遇上鳳梨！　老字號業者聯名推出「旺摃丸」限量上市　

深夜開車遇「半裸妙齡女」蹲路旁！高人曝身分：快請神明做主

周休三日通過「你真的能接受？」　鄉民點出4隱憂：肯定會受不了

4位米其林二星大師聯手指導！弘光科大45名畢業生辦成果展

劉芒遭爆「人設翻車」黑料狂出！ 本人道歉了...攝影師再發聲

余祥銓女友探望余苑綺後就懷孕！　李亞萍揭「驚人巧合」藏洋蔥

王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

40歲孕婦開車返家疑宮縮　忍痛開到派出所向警求救

女童頭七重傷媽難熬母親節　爸嘆一輩子痛：不會原諒

踢爆詐騙台「縮洞口、擋天車」　達人實測：一般客根本夾不了

李亞萍淚喊：女兒啊，母親節快樂　余天崩潰「不要再講了」

郭台銘會見韓國瑜十指緊扣　當面致歉盼不錯過團結機會

兒子碎念名字取太多劃　媽無奈：長大自己去改

吊車尾選手雨中堅持完賽　體育精神全場鼓掌歡呼！

遠東科大歐洲盃國際發明獎　奪3金3銀3特別獎

履歷如何做出差異化？打造個人品牌「6E履歷」　讓HR一眼記住你

水逆結束了！命理師曝「4星座」全面轉運：升官加薪賺到爆

求子5年！婆家怪她「工作太忙」逼離職　尪一驗「0精蟲」鬆口氣

嚇到不敢搭？1死10傷悲劇後　中捷運量3天銳減2萬人次

「3生肖」財運大爆發！ 財神+貴人相助　一路旺到5月底

當貢丸遇上鳳梨！　老字號業者聯名推出「旺摃丸」限量上市　

深夜開車遇「半裸妙齡女」蹲路旁！高人曝身分：快請神明做主

周休三日通過「你真的能接受？」　鄉民點出4隱憂：肯定會受不了

4位米其林二星大師聯手指導！弘光科大45名畢業生辦成果展

王祖賢久違出鏡「拍片近況曝」！　56歲臉蛋掀討論…網挺：很美啊

老謝批新光金「市值敬陪末座」　應換人經營！

視覺震撼！台俄混血JKF女郎核彈級半球　古榕榕勾引：看畫面聞到香味

主持《營業中》又手握10支代言！　炎亞綸認了「繳稅近千萬」

板橋警跨轄300公里抓毒　意外破改槍工廠！扣毒咖啡包+槍彈

獨／起底渣男分局長！基層出身升官創紀錄　下半身失守慘入冷官

中國足壇打假球風暴！南韓外援孫準浩遭公安逮捕「拘留調查」

4月高雄預售成交掛蛋？　內行揪實登空窗期「沒這麼慘」

智崴揮軍中東市場　與沙烏地阿拉伯某公司簽訂3套模擬遊樂設備合約

好消息！霍爾心臟沒事開心爬山去　叔叔認識台灣醫生緊盯報告

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

生活熱門新聞

10年前率先推「周休三日」！業者自評成效良好　離職員工卻有這抱怨

「周休三日」提案過了！5700人連署

全台雷雨！　連下3天時間曝

客怒爆料1520元蛋糕翻車　店家認了

籃球YouTuber服兵役突過世　粉絲含淚道別

「這4所私大」5/31大限將至！專家斷言「除非奇蹟」：難逃停招命運

劉芒「酒吧黑歷史」被挖出！粉絲心冷退坑：超傷人

女友出門配1單品！他驚：胸型一覽無遺

美籍YTR街訪　友人見白衫阿伯驚：超有名

本周運勢！「1生肖」旺到爆

台北人氣小吃徵人　月薪52000元

2波全台變天　「雨更大」時間曝

支持校園周休三日！全教總：有助學生多元發展

1熱帶氣旋形成 「比台灣還大」　真正梅雨要來了

更多熱門

相關新聞

深夜開車遇「半裸女」蹲路旁！高人曝身分：快去拜拜

深夜開車遇「半裸女」蹲路旁！高人曝身分：快去拜拜

台東一名劉姓男子昨（14日）凌晨1時許，開車行經大潤發附近的鐵路橋時，突然瞥見一名半裸的年輕女子蹲在路旁，他立馬向警方報案，不過當員警趕赴現場卻不見人影。對此，劉男透露，行車紀錄器畫面曝光後，他不久便收到私訊提醒「那不是人」，要他趕緊去廟裡拜拜。

情侶帳單AA！男友偷收千元服務費她氣炸

情侶帳單AA！男友偷收千元服務費她氣炸

她撿神秘石頭放車上！一周後竄出上百隻螳螂嚇壞

她撿神秘石頭放車上！一周後竄出上百隻螳螂嚇壞

連身裙半透明！　女喝喜酒這樣穿被罵爆

連身裙半透明！　女喝喜酒這樣穿被罵爆

12星座本周運勢出爐！這類人愛情事業兩得意

12星座本周運勢出爐！這類人愛情事業兩得意

關鍵字：

顧芳瑜求子精蟲周刊王

讀者迴響

熱門新聞

10年前率先推「周休三日」！業者自評成效良好　離職員工卻有這抱怨

建商給10億也不搬　鄰居力挺最強釘子戶

燒烤店老闆中1億頭獎　爽到砸店

指名姓白的！楊繡惠深夜嗆：弄死你

「周休三日」提案過了！5700人連署

「叫我太太陪妳去拿小孩」　分局長射後不理封鎖小三

口罩男真實長相曝光！遭影射「一堆單親媽媽後宮」

獨／口罩男心碎發聲11年妻！「不公開證據是最後溫柔」

疑因孩子被長期欺負！　英文老師上門殺光霸凌者全家

谷阿莫「露鳥」畫面意外流出！

壽司店爆食物中毒　2死逾40人不適

快訊／小甜甜身心崩潰一度失聯！王少偉急衝她家找人

全台雷雨！　連下3天時間曝

台男女日本1億買免稅品　出境全不見

分局長外遇鹹濕對話曝　「寶貝乖乖！讓我越來越色」

更多

最夯影音

更多
劉芒遭爆「人設翻車」黑料狂出！ 本人道歉了...攝影師再發聲

劉芒遭爆「人設翻車」黑料狂出！ 本人道歉了...攝影師再發聲
余祥銓女友探望余苑綺後就懷孕！　李亞萍揭「驚人巧合」藏洋蔥

余祥銓女友探望余苑綺後就懷孕！　李亞萍揭「驚人巧合」藏洋蔥

王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

40歲孕婦開車返家疑宮縮　忍痛開到派出所向警求救

40歲孕婦開車返家疑宮縮　忍痛開到派出所向警求救

女童頭七重傷媽難熬母親節　爸嘆一輩子痛：不會原諒

女童頭七重傷媽難熬母親節　爸嘆一輩子痛：不會原諒

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面