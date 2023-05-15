情侶帳單AA！男友偷收「1540元服務費」　她氣炸：還錢

▲國外一名男子因為負責處理帳單，向女友多收5%的服務費。（示意圖／記者許宥孺攝）

文／CTWANT

情侶常會遇到該由誰付帳的問題，雙方應該達成共識，才不會傷感情。國外有一名男子負責處理每個月的帳單，而女友會支付一半的費用，後來他多收5%的「服務費」，卻沒有告知對方，直到1年後女友自己發現，氣得要求他吐出多收的費用。

原PO在《Reddit》討論區透露，他和女友同居，通常由自己處理所有的帳單，月底會收到郵件通知，以確保按時付款，並且會讓女友知道帳單的金額，「她在月底會付一半給我」。不過，後來為了方便，於是給了女友比實際金額多出3～5%的數字，好做為處理帳單的費用。

▲原PO在1年間，向女友多收了50美元的費用。（示意圖／CFP）

沒想到過了1年後，女友發現這件事，要求原PO償還額外多收的費用，總共約50美元（約1540元新台幣），他覺得金額不是很多，不解女友為何反應這麼大，「我錯了嗎？」

貼文曝光後，引發熱烈討論，網友紛紛留言抨擊：「你是個騙子和小偷」、「我的天啊，如果她為你做家事向你收取服務費，你會怎麼想？」、「這真的很值得分手」、「令我震驚的是，你覺得這是可以接受的」、「把錢還給她！」、「你在騙她，偷她的錢，把你們的關係變成了交易，準備好單身吧」。

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