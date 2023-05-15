廢棄海灘驚見漂浮鬼影　女曬照意外揭當地靈異傳說：它們無處不在

▲女子在廢棄海灘發現有鬼影漂浮。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

英國林肯郡格里姆斯比（Grimsby）一處已廢棄的濱海遊樂區，日前被拍到有霧中鬼影漂浮在海灘上，照片曝光後不僅掀起網友熱烈討論，當地人更透露附近靈異事件頻傳，幽靈幾乎無處不在。

據《每日星報》報導，該名女子透露，她11日傍晚在克里索普斯（Cleethorpes）散步時，突然碰上一團大霧，卻從霧中瞥見海灘遠方有個詭異人影，再仔細一看，竟是白色鬼影漂浮在海灘上。儘管被嚇得不輕，女子還是先拍照再跑回一旁的車裡逃走。

▲當地人及幽靈獵人表示，這座海灘及附近有許多靈異現象。（圖／翻攝自推特）

這張有清晰鬼影的照片曝光後，立刻掀起討論並引發當地人及幽靈獵人注意，因為當地有許多靈異傳說，包括「火車意外喪生老人的幽靈不斷在附近遊蕩」、「失蹤漁夫出沒海灘」、「廢棄飯店改建的公寓頻繁發生靈動現象」、「有幽靈孕婦顯靈」等。

幽靈獵人更聲稱，他們曾在鬧鬼公寓找到幽靈，且一到附近就有奇怪感覺，住戶也說，公寓頻繁發生燈光閃爍、電器故障和物品莫名移動的現象。而回到靈異照片本身，有人猜測女子因為大霧，把「在海灘上遛狗的人看成漂浮在海上」，也有人笑說：「不就是耶穌顯靈走在水上嗎？」

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