柯文哲親自指導！白議員要蔣萬安簽「蓋社宅承諾書」遭拒　北市曝理由

▲台北市議會民眾黨黨團議員要求市長蔣萬安簽署興建社宅承諾書，遭到蔣萬安拒絕。（圖／記者湯興漢攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安曾喊朝向8年5萬戶社宅目標持續前進，但15日台北市議會民眾黨團要求簽署「興建社宅承諾書」，結果蔣萬安卻以不滿內文寫有4個字「不要龜縮」進而拒絕。據了解，民眾黨團此次監督社宅議題，是前台北市長、民眾黨主席柯文哲要求續追此題，而蔣萬安會後並未正面回應，由台北市政府發言人殷瑋轉述，是因4字為「政治語言」。

蔣萬安15日上午赴市議會專案報告，民眾黨台北市議員黃瀞瑩、張志豪、陳宥丞、林珍羽一同送上「持續興建社會住宅承諾書」，上頭寫下「台北市長蔣萬安在選前承諾，推動社宅方向不變，會以5萬戶為目標，繼續興建社會住宅，如今蔣萬安身為台北市長，應該大方簽下承諾書，以示兌現政見的決心，不要龜縮」等字眼。

而民眾黨團也希望蔣萬安簽下這份承諾書，達到2項目標「接續完成柯文哲市長任內已規劃、預計興建的社會住宅」，以及「以5萬戶為目標，持續盤點、整合社宅基地，提出興辦社宅的具體目標與政策，並將EOD、TOD納入多元取得社宅方案。」

但只見蔣萬安面對承諾書時，不斷表示對上方文字有異議、不願意簽署，最後由林珍羽酸說「現在市長不簽自己選前的承諾，我們也給你空間跟機會了，市長對於文字上很有意見，所以針對廣大市民需要社宅部分，市長選前承諾、選後龜縮！」倘若蔣萬安現在無法簽署承諾書也沒關係，至少回去好好看該份承諾書訴求有無偏離蔣萬安原意。

不過，蔣萬安仍不斷說，「我已經承諾興建社宅腳步不會停下來。」並未說明7000戶潛力基地從何而來，以及2萬2468戶運用身份租捕、社宅包租代管方式，讓民眾黨團4名議員抗議「選前承諾，選後龜縮」。事後民眾黨團4名議員也轉述，蔣萬安當場是稱承諾書上「不要龜縮」4個字表達不滿，所以才拒簽。

據了解，民眾黨團監督蔣萬安是否持續興建社宅議題，就是前市長柯文哲親自要求續追此題。專案報告結束後，被問到為什麼拒絕簽署「興建社宅承諾書」，是否不滿承諾書上4字「不要龜縮」？蔣萬安並未正面回答，只說「我在議會具體口頭承諾，其實接下來興建社宅腳步不會停下」。

而發言人殷瑋則表示，北市府很感謝柯文哲喊出了8年5萬戶的目標，並在8年任內完工4954戶，如果加上前市長郝龍斌任內規劃開工及取得的1566戶，則有6520戶；另外目前仍在施工中、待開工、招標中及規劃中的，8年下來則是1萬332戶。

殷瑋提及，面對居住正義相關問題，蔣萬安已經公開說過，現任市府團隊會努力往5萬戶的目標逐步邁進，而且也不需要使用「選後龜縮」這樣的政治語言；依都發局的規劃，社會住宅除了自建之外，還要透過公私協力，納入包括公辦都更社宅、EOD、TOD、都更分回、容獎回饋、包租代管等等在內的多元手段。