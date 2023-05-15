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柯文哲親自指導！白議員要蔣萬安簽「蓋社宅承諾書」遭拒　北市曝理由

▲▼台北市議會第一次定期大會第六次會議台北市議會民眾黨黨團議員要求市長蔣萬安簽署社宅公約，遭到蔣萬安拒絕。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市議會民眾黨黨團議員要求市長蔣萬安簽署興建社宅承諾書，遭到蔣萬安拒絕。（圖／記者湯興漢攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安曾喊朝向8年5萬戶社宅目標持續前進，但15日台北市議會民眾黨團要求簽署「興建社宅承諾書」，結果蔣萬安卻以不滿內文寫有4個字「不要龜縮」進而拒絕。據了解，民眾黨團此次監督社宅議題，是前台北市長、民眾黨主席柯文哲要求續追此題，而蔣萬安會後並未正面回應，由台北市政府發言人殷瑋轉述，是因4字為「政治語言」。

蔣萬安15日上午赴市議會專案報告，民眾黨台北市議員黃瀞瑩、張志豪、陳宥丞、林珍羽一同送上「持續興建社會住宅承諾書」，上頭寫下「台北市長蔣萬安在選前承諾，推動社宅方向不變，會以5萬戶為目標，繼續興建社會住宅，如今蔣萬安身為台北市長，應該大方簽下承諾書，以示兌現政見的決心，不要龜縮」等字眼。

▲▼民眾黨團要求蔣萬安簽署「興建社宅承諾書」。（圖／台北市議會民眾黨團提供）

而民眾黨團也希望蔣萬安簽下這份承諾書，達到2項目標「接續完成柯文哲市長任內已規劃、預計興建的社會住宅」，以及「以5萬戶為目標，持續盤點、整合社宅基地，提出興辦社宅的具體目標與政策，並將EOD、TOD納入多元取得社宅方案。」

但只見蔣萬安面對承諾書時，不斷表示對上方文字有異議、不願意簽署，最後由林珍羽酸說「現在市長不簽自己選前的承諾，我們也給你空間跟機會了，市長對於文字上很有意見，所以針對廣大市民需要社宅部分，市長選前承諾、選後龜縮！」倘若蔣萬安現在無法簽署承諾書也沒關係，至少回去好好看該份承諾書訴求有無偏離蔣萬安原意。

▲▼台北市議會第一次定期大會第六次會議台北市議會民眾黨黨團議員要求市長蔣萬安簽署社宅公約，遭到蔣萬安拒絕。（圖／記者湯興漢攝）

不過，蔣萬安仍不斷說，「我已經承諾興建社宅腳步不會停下來。」並未說明7000戶潛力基地從何而來，以及2萬2468戶運用身份租捕、社宅包租代管方式，讓民眾黨團4名議員抗議「選前承諾，選後龜縮」。事後民眾黨團4名議員也轉述，蔣萬安當場是稱承諾書上「不要龜縮」4個字表達不滿，所以才拒簽。

據了解，民眾黨團監督蔣萬安是否持續興建社宅議題，就是前市長柯文哲親自要求續追此題。專案報告結束後，被問到為什麼拒絕簽署「興建社宅承諾書」，是否不滿承諾書上4字「不要龜縮」？蔣萬安並未正面回答，只說「我在議會具體口頭承諾，其實接下來興建社宅腳步不會停下」。

而發言人殷瑋則表示，北市府很感謝柯文哲喊出了8年5萬戶的目標，並在8年任內完工4954戶，如果加上前市長郝龍斌任內規劃開工及取得的1566戶，則有6520戶；另外目前仍在施工中、待開工、招標中及規劃中的，8年下來則是1萬332戶。

殷瑋提及，面對居住正義相關問題，蔣萬安已經公開說過，現任市府團隊會努力往5萬戶的目標逐步邁進，而且也不需要使用「選後龜縮」這樣的政治語言；依都發局的規劃，社會住宅除了自建之外，還要透過公私協力，納入包括公辦都更社宅、EOD、TOD、都更分回、容獎回饋、包租代管等等在內的多元手段。

▲▼台北市議會第一次定期大會第六次會議台北市議會民眾黨黨團議員要求市長蔣萬安簽署社宅公約，遭到蔣萬安拒絕。（圖／記者湯興漢攝）

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