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民眾黨議員要求簽「興建社宅承諾書」　蔣萬安竟為這4字拒簽

▲▼台北市議會第一次定期大會第六次會議台北市議會民眾黨黨團議員要求市長蔣萬安簽署社宅公約，遭到蔣萬安拒絕。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市議會民眾黨黨團議員要求蔣萬安簽署社宅承諾書，但遭到蔣萬安拒絕。（圖／記者湯興漢攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安曾喊出，朝向8年5萬戶社宅目標持續前進，但15日卻稱要運用含有各類身份租補、包租代管方式的民間資源2萬2468戶，進而達到社宅5萬戶目標，且還盤點出7000戶潛力基地，卻未說明完整名單，引發市議會民眾黨團質疑，並要求蔣萬安簽署「興建社宅承諾書」，結果蔣萬安以不滿內文寫有4字「不要龜縮」而拒絕簽署。

蔣萬安15日上午赴台北市議會進行專案報告，針對社宅及都更政策議題，蔣萬安表示，北市要取得大面積公有土地資源困難，社宅興建需要有一定規劃跟期程，市府積極盤點5萬戶公有出租住宅資源，持續透過民間出租住宅資源協助，藉由租金補貼、包租代管機制，在短中期內整合市府加上民間超過5萬戶住宅資源，提供多元協助。

▲▼蔣萬安專案報告談社宅進度。（圖／台北市政府提供）

▲▼蔣萬安專案報告談社宅進度。（圖／台北市政府提供）

▲▼蔣萬安專案報告談社宅進度。（圖／台北市政府提供）

蔣萬安提及，過去前台北市長郝龍斌、柯文哲任內編列預算，盤點公有土地資源，市府自行興建規劃的社宅約有1萬6000多戶，其中柯文哲任內施工規劃1萬336戶社宅，他會持續且穩健開工完工，第一任期民國112年至115年，規劃自建、公辦都更社宅將有7627戶完工、2820戶開工，還新增7000戶潛力基地，預估還有2700戶都更分回2700戶、民間資源包租代管2000戶，使社宅戶數可達至4萬9800戶。

但面對蔣萬安憑空出現的7000戶潛力基地社宅，民眾黨台北市議員黃瀞瑩於質詢時詢問，蔣萬安在上次施政報告時沒有明確表態要不要持續興建社宅，「持續蓋社宅承諾，你可以做到嗎？」蔣萬安則允諾，自己興建社宅腳步不會停下來，「持續努力朝興建社宅方向前進。」

▲▼台北市議會第一次定期大會第六次會議台北市長蔣萬安接受議員質詢。（圖／記者湯興漢攝）

黃瀞瑩提及，蔣市府給予的2份社宅報告是各自表述，裡面寫一堆112年至115年預計開工、完工的社宅，全部都是柯文哲任內的數量，且文字檔中寫下「台北市大型公有土地資源珍貴且稀少難尋」，顯然是告訴外界「社宅不能蓋了」，但PPT檔案卻憑空出現7000戶潛力基地。

蔣萬安回應，自己興建社宅腳步不會停下來，現況是從郝龍斌、柯文哲任內都積極盤點公有土地資源，柯文哲2任蓋了4000多戶，規劃中、施工中達到1萬332戶，而自己也會持續腳步，在第一任內可開工2000多戶、完工7000多戶，這些都是市府努力奠基的成果。

黃瀞瑩再問，蔣萬安於輿論壓力下盤點出7000戶潛力基地，但這些社宅何時能完成？蔣萬安說，社宅是解決居住問題的一環，但並不是唯一，「我們透過多元方式，包括租金補貼、包租代管方式，還有都更回饋等。」

只見蔣萬安並未回應7000戶潛力基地何時能完成，黃瀞瑩再追問蔣萬安有無盤點公有土地？既然手上有名單，何時才能向市議會報告？但蔣萬安仍不願正面回應，僅說初步盤點出7000多個潛力基地，使黃瀞瑩最後以蔣萬安曾說過的「迴避問題就永遠無法解決問題」言論回送對方，並再酸「想到達明天現在就要啟程」，社宅就是現在要面對的問題。

▲▼台北市議會第一次定期大會第六次會議台北市議員黃瀞瑩質詢。（圖／記者湯興漢攝）

民眾黨台北市議員張志豪也說，蔣萬安悄悄調整了社宅政策，原本稱持續興建社宅並以8年5萬戶為目標，但PPT檔案卻切出2萬2000多戶是改成「包租代管或租金補貼」，然而出租市場與興建社宅是完全不同的概念。

蔣萬安稱，市府是用短中長期的多元方式提供可負擔社宅。面對蔣萬安未正面回應，張志豪不斷追問蔣萬安是否知道出租、興建社宅是不同概念？一旁的都發局長王玉芬則緊急救援，簡報是盤點已計畫興辦、既有公有住宅、中央興建社宅，但距離5萬戶目標還有1萬4600餘戶，所以現況有2萬2468戶運用租金補貼、包租代管方式。

張志豪質疑，倘若用租金補貼、包租代管方式，就不能算是「興建新的社宅」吧？王玉芬也直言「是。」的確有所不同，但會持續盤點可用的土地資源。

▲▼台北市議會第一次定期大會第六次會議台北市議員張志豪質詢。（圖／記者湯興漢攝）

面對蔣萬安憑空出現的7000戶潛力基地社宅，民眾黨團4名議員黃瀞瑩、張志豪、陳宥丞、林珍羽一同送上「持續興建社會住宅承諾書」，上頭寫下「台北市長蔣萬安在選前承諾，推動社宅方向不變，會以5萬戶為目標，繼續興建社會住宅，如今蔣萬安身為台北市長，應該大方簽下承諾書，以示兌現政見的決心，不要龜縮」等字眼。

而民眾黨團也希望蔣萬安簽下這份承諾書，達到2項目標「接續完成柯文哲市長任內已規劃、預計興建的社會住宅」，以及「以5萬戶為目標，持續盤點、整合社宅基地，提出興辦社宅的具體目標與政策，並將EOD、TOD納入多元取得社宅方案。」

▲▼台北市議會第一次定期大會第六次會議台北市議會民眾黨黨團議員要求市長蔣萬安簽署社宅公約，遭到蔣萬安拒絕。（圖／記者湯興漢攝）

但只見蔣萬安面對承諾書時，不斷表示對上方文字有異議、不願意簽署，最後由林珍羽酸說「現在市長不簽自己選前的承諾，我們也給你空間跟機會了，市長對於文字上很有意見，所以針對廣大市民需要社宅部分，市長選前承諾、選後龜縮！」倘若蔣萬安現在無法簽署承諾書也沒關係，至少回去好好看該份承諾書訴求有無偏離蔣萬安原意。

不過，蔣萬安仍不斷說，「我已經承諾興建社宅腳步不會停下來。」並未說明7000戶潛力基地從何而來，以及2萬2468戶運用身份租捕、社宅包租代管方式，讓民眾黨團4名議員抗議「選前承諾，選後龜縮」。事後民眾黨團4名議員也轉述，蔣萬安當場是稱承諾書上「不要龜縮」4個字表達不滿，所以才拒簽。

▲▼台北市議會第一次定期大會第六次會議民眾黨台北市議會黨團議員媒體聯訪。（圖／記者湯興漢攝）

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