民眾黨議員要求簽「興建社宅承諾書」　蔣萬安竟為這4字拒簽

▲台北市議會民眾黨黨團議員要求蔣萬安簽署社宅承諾書，但遭到蔣萬安拒絕。（圖／記者湯興漢攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安曾喊出，朝向8年5萬戶社宅目標持續前進，但15日卻稱要運用含有各類身份租補、包租代管方式的民間資源2萬2468戶，進而達到社宅5萬戶目標，且還盤點出7000戶潛力基地，卻未說明完整名單，引發市議會民眾黨團質疑，並要求蔣萬安簽署「興建社宅承諾書」，結果蔣萬安以不滿內文寫有4字「不要龜縮」而拒絕簽署。

蔣萬安15日上午赴台北市議會進行專案報告，針對社宅及都更政策議題，蔣萬安表示，北市要取得大面積公有土地資源困難，社宅興建需要有一定規劃跟期程，市府積極盤點5萬戶公有出租住宅資源，持續透過民間出租住宅資源協助，藉由租金補貼、包租代管機制，在短中期內整合市府加上民間超過5萬戶住宅資源，提供多元協助。

▲▼蔣萬安專案報告談社宅進度。（圖／台北市政府提供）

蔣萬安提及，過去前台北市長郝龍斌、柯文哲任內編列預算，盤點公有土地資源，市府自行興建規劃的社宅約有1萬6000多戶，其中柯文哲任內施工規劃1萬336戶社宅，他會持續且穩健開工完工，第一任期民國112年至115年，規劃自建、公辦都更社宅將有7627戶完工、2820戶開工，還新增7000戶潛力基地，預估還有2700戶都更分回2700戶、民間資源包租代管2000戶，使社宅戶數可達至4萬9800戶。

但面對蔣萬安憑空出現的7000戶潛力基地社宅，民眾黨台北市議員黃瀞瑩於質詢時詢問，蔣萬安在上次施政報告時沒有明確表態要不要持續興建社宅，「持續蓋社宅承諾，你可以做到嗎？」蔣萬安則允諾，自己興建社宅腳步不會停下來，「持續努力朝興建社宅方向前進。」

黃瀞瑩提及，蔣市府給予的2份社宅報告是各自表述，裡面寫一堆112年至115年預計開工、完工的社宅，全部都是柯文哲任內的數量，且文字檔中寫下「台北市大型公有土地資源珍貴且稀少難尋」，顯然是告訴外界「社宅不能蓋了」，但PPT檔案卻憑空出現7000戶潛力基地。

蔣萬安回應，自己興建社宅腳步不會停下來，現況是從郝龍斌、柯文哲任內都積極盤點公有土地資源，柯文哲2任蓋了4000多戶，規劃中、施工中達到1萬332戶，而自己也會持續腳步，在第一任內可開工2000多戶、完工7000多戶，這些都是市府努力奠基的成果。

黃瀞瑩再問，蔣萬安於輿論壓力下盤點出7000戶潛力基地，但這些社宅何時能完成？蔣萬安說，社宅是解決居住問題的一環，但並不是唯一，「我們透過多元方式，包括租金補貼、包租代管方式，還有都更回饋等。」

只見蔣萬安並未回應7000戶潛力基地何時能完成，黃瀞瑩再追問蔣萬安有無盤點公有土地？既然手上有名單，何時才能向市議會報告？但蔣萬安仍不願正面回應，僅說初步盤點出7000多個潛力基地，使黃瀞瑩最後以蔣萬安曾說過的「迴避問題就永遠無法解決問題」言論回送對方，並再酸「想到達明天現在就要啟程」，社宅就是現在要面對的問題。

民眾黨台北市議員張志豪也說，蔣萬安悄悄調整了社宅政策，原本稱持續興建社宅並以8年5萬戶為目標，但PPT檔案卻切出2萬2000多戶是改成「包租代管或租金補貼」，然而出租市場與興建社宅是完全不同的概念。

蔣萬安稱，市府是用短中長期的多元方式提供可負擔社宅。面對蔣萬安未正面回應，張志豪不斷追問蔣萬安是否知道出租、興建社宅是不同概念？一旁的都發局長王玉芬則緊急救援，簡報是盤點已計畫興辦、既有公有住宅、中央興建社宅，但距離5萬戶目標還有1萬4600餘戶，所以現況有2萬2468戶運用租金補貼、包租代管方式。

張志豪質疑，倘若用租金補貼、包租代管方式，就不能算是「興建新的社宅」吧？王玉芬也直言「是。」的確有所不同，但會持續盤點可用的土地資源。

面對蔣萬安憑空出現的7000戶潛力基地社宅，民眾黨團4名議員黃瀞瑩、張志豪、陳宥丞、林珍羽一同送上「持續興建社會住宅承諾書」，上頭寫下「台北市長蔣萬安在選前承諾，推動社宅方向不變，會以5萬戶為目標，繼續興建社會住宅，如今蔣萬安身為台北市長，應該大方簽下承諾書，以示兌現政見的決心，不要龜縮」等字眼。

而民眾黨團也希望蔣萬安簽下這份承諾書，達到2項目標「接續完成柯文哲市長任內已規劃、預計興建的社會住宅」，以及「以5萬戶為目標，持續盤點、整合社宅基地，提出興辦社宅的具體目標與政策，並將EOD、TOD納入多元取得社宅方案。」

但只見蔣萬安面對承諾書時，不斷表示對上方文字有異議、不願意簽署，最後由林珍羽酸說「現在市長不簽自己選前的承諾，我們也給你空間跟機會了，市長對於文字上很有意見，所以針對廣大市民需要社宅部分，市長選前承諾、選後龜縮！」倘若蔣萬安現在無法簽署承諾書也沒關係，至少回去好好看該份承諾書訴求有無偏離蔣萬安原意。

不過，蔣萬安仍不斷說，「我已經承諾興建社宅腳步不會停下來。」並未說明7000戶潛力基地從何而來，以及2萬2468戶運用身份租捕、社宅包租代管方式，讓民眾黨團4名議員抗議「選前承諾，選後龜縮」。事後民眾黨團4名議員也轉述，蔣萬安當場是稱承諾書上「不要龜縮」4個字表達不滿，所以才拒簽。