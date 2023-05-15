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雙語政策挨批淪為「軍備競賽」　學團：應檢討納入學生意見

▲學生、家長與教育團體今呼籲政府雙語政策應重新檢討。（圖／記者楊惠琪攝）

▲學生、家長與教育團體今呼籲政府雙語政策應重新檢討。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

2030雙語政策爭議持續延燒，學生團體 EdYouth今（15日）公布一份雙語政策調查顯示，有逾8成學生認為雙語教育負面影響了其他學科的正常教育，更讓雙語政策淪為軍備競賽，政府應重新檢討並納入學生意見。

EdYouth與家長和教育團體今舉辦「直面學生！國高中生2030雙語政策暨英語學習大調查問卷統計發布」記者會，EdYouth 透過社群媒體進行兩輪問卷發放，蒐集千份來自國、高中第一線學生的聲音，直指政府當局罔顧學生學習權益，需為政策亂象負起最大責任。

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EdYouth共同發起人，現就讀台灣大學政治學系的李瑞霖指出，雙語政策要求其他學科用英語授課，但問卷結果顯示，僅有22.7%的學生認為把英文融入其他學科會提升對其他學科的興趣，更有不到兩成的學生認為，用英文學習其他學科不會影響該科目學習成效，顯見多數學生認為，雙語教育將對其他學科的正常學習帶來負面影響。

李瑞霖批評，2030雙語政策「根本是壓榨英文能力的弱者」一旦強行實施，將加劇教育M型化危機，讓雙語政策淪為英文軍備競賽，少數的強者愈強，卻犧牲了大多數學生應有的學習權益。

國教行動聯盟理事長王瀚陽指出，國教盟去年10月曾針對家長進行調查，有高達近7成家長擔憂縣市政府如何推動雙語教育，對英語師資缺乏的偏鄉，更可能加大城鄉差異，讓弱勢的孩子學習更弱勢。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良也批評，雙語政策不僅戰略目標設定錯誤，在中央錯誤政策誘導與地方政府不斷加碼下，已經對教學現場造成嚴重影響，錯誤政策應儘快踩煞車。

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