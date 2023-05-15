「這4所私大」5／31大限將至！專家斷言「除非奇蹟」：難逃停招命運

▲台首大（見圖）與中州科大將在7月底停招。（圖／台首大提供）

記者許敏溶／台北報導

少子化海嘯衝擊校園，根據教育部統計資料，全台共有7所私校被列為專案輔導學校，受影響師生超過8千人，其中台首大與中州科大將在7月底停招，專家指出，上述大學皆因財務顯著惡化且影響校務運作被公告為專輔學校，加上學校財務缺口持續擴大，校譽已嚴重受損並影響招生，除非奇蹟出現，否則難逃全面停招命運。

受到少子化海嘯衝擊，私校停招、停辦消息頻傳，教育部退審會從去年九月開會審議，截至5月初為止，全台共有20所私校備列為專輔學校，其中私立大專校院7所，私立高中職13所，7所私立大專校院包括明道大學、大同技術學院、高苑科技大學、環球科技大學、中州科技大學、台灣首府大學、東方設計大學，111學年仍在學在職而受影響師生超過8千人。

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全國私校工會發言人尤榮輝指出，7所私大當中，中州科大及台首大已在去年主動申請停招，今年7月31日停辦，目前已進行教職員資遣及學生安置作業，除東方設計大學改善期為2025年3月30日，其餘四所私校改善期都到本月底為止，若屆期仍未改善並解除專輔，依法將被命令在112年度停招、改組董事會，並將在113年7月31日停辦。

▲私校工會發言人尤榮輝建議私校，在被列為專輔學校前，與他校合併或改辦公益事業。（圖／記者許敏溶攝）

尤榮輝分析，上述7所私校都因財務顯著惡化且影響校務運作被公告為專輔學校，除中州、台首大、與東方設計大學外，其餘學校都希望引進外部資金解除專輔列管，但有些學校的土地登記在董事會名下，容易引起業界金主暇想，詢問接手經營權者眾，檯面下的協商與斡旋不斷，但因學校財務缺口持續擴大，校譽已嚴重受損已影響招生，造成外部資金卻步，除非有奇蹟出現，學校解除專輔恐怕無望，難逃全面停招命運。

面對少子化帶來的招生挑戰，尤榮輝建議所有私校，若評估辦學已經窒礙難行，應該在財務尚可、未被公告為專輔學校前，仿效蘭陽技術學院，依私校法妥善安置教職員及學生後，進行與他校合併，或改辦其他公益事業，否則一旦落入專輔學校，形同病入膏肓送進加護病房，不管引進外部資金、合併或改辦，都會很困難。