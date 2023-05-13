國際學伴計畫「4千學童參與」！提升國際視野及語言能力

▲透過教育部國際學伴計畫，提升台灣大學生及中小學生的國際溝通及語言能力。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

為培養我國青年國際人才，教育部委託台大規劃辦理「國際學伴計畫」（ICL），招募來台留學的外國籍大學生和本國籍大學生配對擔任大學伴，與中小學生每周進行英語視訊，並安排每學期一次實體「相見歡」到校活動，今年共有160所中小學參與，近800位大學伴參加，服務近4千名學童，同時也提升本國籍大學生及國民中小學生的國際溝通及語言能力。

面對全球化及國際化浪潮，加上政府2030雙語國家政策，教育部積極推動雙語教育，其中為提高中小學生學習英語文的興趣與動機，並培育台灣青年國際人才，教育部委託台大規劃辦理「國際學伴計畫」。

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教育部指出，參與計畫的外國籍大學伴，都是目前在國內頂尖大學攻讀學位或是交換、訪問學生，經過計畫團隊嚴格評選及培訓後與小學伴互動，每位外國籍生皆搭配一位本國籍生，負責與國民中小學的課前、課後溝通及課間必要時的協助及翻譯工作，藉此同時提升本國籍大學生及國民中小學生的國際溝通及語言能力。

▲教育部推動國際學伴計畫，增進台灣學童的國際視野及跨文化交流能力。（圖／教育部提供）

教育部今（13日）與計畫主持人、台大吳俊輝教授，帶領參與計畫的國際大學伴前往金門縣，與夥伴學校西口國小及古城國小的小學伴們「相見歡」。西口國小由國樂社表演「家」、「花好月圓」、「青花瓷」等三首曲目歡迎大學伴到來，後續小學伴接待大學伴進入社區展開文化踏查，大小學伴攜手了解西口當地的文化特色，並認識烈嶼的風雞文化和西方街的歷史傳承。

古城國小則籌辦破冰遊戲、古崗湖風景欣賞和古裝體驗等活動，熱情地迎接來自不同國家的大學伴們，相互以對方的母語問候拉近彼此距離，並透過分組破冰遊戲，不但創造自然的英語溝通氛圍與強化學伴們的交流合作，也讓學童從中學習團隊精神。

西口國小校長劉界宏指出，透過國際學伴計畫，讓金門縣烈嶼鄉的學生能從小島接軌國際，認識來自不同國家的學伴，接觸不同的風土民情，並體認與尊重多元文化，也希望這次活動，讓學生們更加勇敢地與世界溝通交流。

吳俊輝則表示，計畫交流內容非常多元，除了大學伴以英語介紹自己國家的文化、經濟、政治、食衣住行等，小學伴也會學習以英語介紹自己所屬的台灣在地文化，許多小學伴更主動學習相關的英語辭彙及簡報技巧，有九成以上學童希望能繼續參與計畫，國民中小學老師也對學童的學習態度改變感到開心。