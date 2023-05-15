少子化「20私校被列專輔學校」　教部：不改善就退場

▲教育部表示，私校在改善期屆滿前仍未解除專輔，後續將命令學校停招、停辦。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

少子化海嘯衝擊私校經營，目前全台已有20所私校被教育部列為專案輔導學校，包括大專校院7所、私中13所，其中更有2所私大將在111學年結束停辦，4所私大改善期為本月底，教育部指出，多數學校都是因財務狀況不佳而遭列為專輔學校，若在改善期限屆滿前仍未解除專案輔導，教育部後續將命令學校停招、停辦，並由教育部重新組織董事會。

少子化海嘯衝擊校園，根據教育部3月中旬最新公布統計，111學年各級學校學生總數剩下410.4萬人，再創新低，也比上學年減少6.8萬人或1.6%，若以97學年時學生總數還有516.5萬人，14年來全國學生總數減少超過100萬人。

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也因少子化關係，屢屢傳出私校停招或停辦消息，為了避免學生誤踩地雷，教育部從去年9月起退場審議會開始審議，截至目前為止，全台已高達20所私校被列為專輔學校，其中私大僅有7所，但影響師生數超過8千人。

▲明道大學被列專輔學校，又爆欠薪，5月底恐怕難以解除專輔學校。（圖／翻攝學校網站）

根據教育部最新資料，被列為專輔學校包括高苑科技大學、明道大學、環球科大、台灣首府大學、中州科大、東方設計大學、大同大學，111學年度在學學生數，以環球科大2111人最多，其次為高苑科大2105人與明道大學1376人，其餘學校學生數都不足一千人，大同甚至僅剩下472人；在專任老師部分，則以高苑154人最多，環球科大111人其次，其餘學校都不足百人，大同僅剩26人。

這七所專輔大專校院，其中台首大與中州科大已在111學年度起停止全部招生，並將在即將劃下句點的111學年度結束後停辦，另外高苑科大、明道大學、環球科大、大同學院，則在本月底為改善期限，僅有東方大學改善期限為2025年3月30日。在本月底改善期限截止的4所學校中，大同學院已在去年停招，高苑科大及環球科大則在今年2、3月停止招生，明道雖然尚未停止招生，但至今已積欠教職員3個月薪資。

教育部指出，根據退場條例、預警學校與專案輔導學校認定輔導及監督辦法等法令規定，學校經退場審議會審議認定，若有財務狀況未改善、師資質量不合規定、教學品質不佳、積欠教師薪資等情況之一，則無法解除專案輔導：換言之，上述4所學校要在本月底解除專輔希望渺茫。

對此，教育部指出，明道大學、大同學院、高苑科大及環球科大若在改善期限屆滿仍未能解除專案輔導，教育部後續將命令學校停招、停辦，並由教育部重新組織董事會，所屬法人可向申請退場基金申請墊付學校維持正常運作所需費用，協助學校得以平順退場。

▲▼中州科大（上圖）與台首大（下圖）都在7月底停辦。（圖／翻攝自中州科大官網、台首大提供）