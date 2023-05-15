專輔學校狀況多！3校違反教師條例　環球科大「罰7次、265萬元」最多

▲環球科大因違反教師條例，遭教育部裁罰7次、累計265萬罰款。（圖／翻攝環球科大臉書）

記者許敏溶／台北報導

被教育部列為專輔學校的私立大專校院負面新聞頻傳，包括環球科技大學、大同技術學院、明道大學，都因為違反教師待遇條例而被裁罰，根據教育部最新統計，截至上周為止，環球科大被裁罰7次、累計裁罰金額265萬元最多，其次為大同學院裁罰6次、累計215萬居次，而近期因為積欠教職員3個月薪資而頻上新聞的明道大學，則累計裁罰2次、共30萬元。

少子化衝擊下，私校生源不足，經營困難下，停招、停辦消息頻傳，其中被列入專輔學校的私校，因為招生不易，資金來源出現問題，也導致教職員權益受損。

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根據教育部統計，截至上周五（12日）為止，共有環球科大、大同技術學院、明道大學等三校，因為違反教師待遇條例被裁罰，教育部共裁罰15次，累計裁罰金額達510萬。

教育部表示，環球科大及大同技術學院，都因未與教師協議即變更學術研究加給，明道大學則因未按月給付教師薪給，環球、大同、明道3校，分別遭到教育部裁罰7次、6次及2次，累計裁罰金額分別為265萬元、215萬元及30萬元，未來教育部仍將持續督促學校，應確依教師待遇條例相關規定辦理，以維護教師權益。