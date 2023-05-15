澎湖驚爆夜歸女遭劫！持刀匪埋伏社區大門旁　警1hr內抓人破案

記者陳洋／澎湖報導

澎湖一陳姓犯嫌因缺錢花用，竟萌生歹念，深夜埋伏於夜歸女子進入社區大樓時，持刀強盜金錢得手，馬公警察分局獲報後積極查訪、調閱監視器，1個小時內即逮捕犯嫌偵破本案。

▲澎縣30多歲陳姓男子疑缺錢花用，涉嫌持刀埋伏搶劫夜歸女子，警方一小時內偵破。（圖／記者陳洋攝）

澎湖縣警察局馬公分局表示，陳姓犯嫌因缺錢花用，竟心生歹念，在5月15日凌晨3時40分左右，趁被害女子深夜返家時，持刀脅持要求交出財物現金1萬500元。陳姓犯嫌得手後隨即逃逸，馬公警分局獲報後，立即成立專案小組，調閱大樓監視器並查訪周遭住戶，發現轄區34歲陳姓男子涉有重嫌，隨後將該男子逮捕到案並起獲贓款1萬500元、查扣犯案折疊刀 1把，全案依法移送澎湖地檢署。

▲▼澎縣30多歲陳姓男子疑缺錢花用，涉嫌持刀埋伏搶劫夜歸女子，警方一小時內偵破。（圖／馬公警分局提供）

警察局局長林逢泉勉勵本案同仁第一時間破獲本案，使人民生活免於恐懼，並立即前往頒發破案獎金。另警方也將加強深夜時段巡邏，提升見警率，並籲請夜歸民眾應隨時注意有無陌生人尾隨，並儘量走明亮的地方，如遇有危險立即撥打110尋求警方協助。

馬公分局已在被害人住處設置巡邏箱，並由所長及勤區警員與被害人建立聯絡管道，密切聯繫，提供必要協助。另也將持續執行擴大臨檢、路檢掃蕩勤務，以淨化轄區治安。