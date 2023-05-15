彰化超狂老爸！47歲報名國中會考　妻女第一時間反應曝

記者唐詠絮／彰化報導

最強爸爸！彰化花壇鄉1名47歲父親黃錦榮，為了激勵女兒，也跟著報考國中會考，花了3個月時間重拾書本苦讀，希望能成為女兒的榜樣，目標挑戰27級分，黃錦榮說，「考給女兒看」，起初妻子說「別鬧了」，但看到女兒在他的影響下，成績明顯提升進步，更加認為這是一個很棒的作法。

▲彰化父激勵國二女報考會考。（圖／黃錦榮提供）

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黃錦榮笑說，「教育無他、愛的榜樣」，女兒在國小時是以極優異的成績畢業，在競爭力大的彰興國中就讀，「壓力是成長的開始、壓力是激勵的動力，現在校排大概200名，還沒進入國三模擬考階段，目前離第一志願彰女、第二志願彰商還有很大的進步空間。

黃錦榮說，「要證明讀書不是很難的事情，讀書是要有策略要有方法、要花時間，除了天分還要努力，給我3個月時間來努力，會有不一樣的成績，現在的題目跟以前靈活很多，以數學來講參考5、6年的考古題，模擬考他都可以拿到A＋到A＋＋的分數。」

黃錦榮的目標要考到27級分，他說算換點數，英文他比較不在行，只有信心拿到3分，再加上其他科目，有信心拿到27級分。

黃錦榮說，當女兒得知爸爸要報考會考，的第一個反應是「震驚、你為何又要搞這些事情」、老婆得知後第一句話說「別鬧了、你在幹什麼」，但慢慢發現從3月至今，每天花2小時陪小孩讀書，女兒也認真了，潛移默化中也養成她讀書控管，相信未來更是指日可待。

黃錦榮強調，女兒的目標放在彰女，現在校排200左右還有很大進步空間，這3個月陪伴女兒讀書下來，確實有顯著的提升，相信接下來按部就班，繼續陪伴女兒努力前進，對於未來的成績是值得期待的。