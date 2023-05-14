大姑使喚「母親節叫你老婆回家煮飯」！老公1句神回嗆　全場爽翻

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／ETtoday資料照）

記者朱祖儀／綜合報導

今（14）日是母親節，不少人會帶媽媽到餐廳吃飯。但一名人妻透露，先前大姑卻打電話給老公，要求「母親節叫你老婆回來煮飯」，所幸老公沒有附和對方的話，還反嗆對方「媽媽不是常說媳婦是外人，怎麼會要求『外人』幫你們煮飯」，氣得大姑當場結巴。文章曝光後，讓不少人看了直呼超爽。

原PO在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文透露，某一年要過母親節的時候，大姑打電話給老公說，「母親節叫你老婆回來煮飯要慶祝，順便買XX蛋糕我想吃」，不過老公聽到後當場回絕，說母親節是要感謝生下自己的母親而慶祝的節日，「妳怎麼會要求『外人』幫妳們煮呢？妳媽媽不是常說媳婦是娶進來的外人嗎？」

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大姑聽到後氣得結巴，反罵「你你你你就是背骨，只會幫著外人說話」，但老公沒有因此退縮，而是舉例說「如果我大舅子也命令我要回去煮ㄧ桌，幫我岳母家過母親節，妳覺得合理嗎？」隨後就掛掉電話了。而原PO當時就在一旁聽著2人的對話，忍不住開玩笑說「媳婦就外人呀！也被你們家當下人」。

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／CFP）

不少網友看到後表示，「真的很過分的毒菇，還好老公很挺妳」、「這個老公很可以，也祝妳母親節快樂」、「神隊友，毒菇被洗臉也是剛剛好而已」、「神隊友，懂得疼愛自己的老婆」、「若是說邀請一起為婆婆過母親節也就罷了，竟然叫媳婦煮飯？煮個屁啦！絕對不回去」、「所以各自回家幫母親過母親節比較好」。