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8歲妹遭陌生男抱走！　14歲「最強哥哥」彈弓連射擊退壞人

▲▼男童,彈弓。（圖／CFP）

▲少年使用彈弓攻擊企圖綁架妹妹的犯人，成功將其擊退。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

美國密西根州警方10日接獲通報稱，有一名女童在自家後院採摘蘑菇時，遭到一名陌生男子綁架未遂。嫌犯摀住女童的嘴後，將她抱走，不過因為動靜太大，馬上被女童的哥哥發現。少年隨即拿起手邊的彈弓，開始攻擊嫌犯的頭部與胸部，男子這才連忙放下女童逃亡，而少年的英勇行徑也獲得讚賞。

根據《底特律新聞報》報導，密西根州警方指出，一名8歲女童10日在自家後院遭人企圖綁架，當時17歲的嫌犯從樹林中走出來，並潛入女童家的後院，趁著大人不注意，一手抓住她、一手摀住她的嘴。女童嚇得連忙試圖掙脫，但是因為力氣太小，仍然無法逃脫。

女童的14歲哥哥發現後，立刻拿起彈弓攻擊嫌犯的頭部與胸部。嫌犯痛得馬上放下女童逃跑。女童的家人隨後便通報警察綁架未遂。密西根州警方循線追查，在女童家附近的一個加油站找到嫌犯的身影，並將其逮捕。而嫌犯的頭部與胸部則有明顯遭到彈弓打傷的痕跡，傷勢不輕。

經調查，嫌犯現年17歲，他11日被傳訊，目前被關在密西根州阿爾佩納郡的監獄，而他被指控犯下綁架未遂、誘拐兒童、企圖襲擊、毆打等多項罪名，保釋金暫定為15萬美元（約新台幣462萬元）。

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