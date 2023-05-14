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課上播放迪士尼動畫　美教師被控「行為不當」遭調查！背後隱情曝

▲▼佛州共和黨的州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）。（圖／路透）

▲佛州州長德桑蒂斯在沒有證據的情況下指控老師們灌輸不正確思想後，當地有一名老師因播放迪士尼動畫片被調查。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國佛州一名老師因在課堂中向學生們展示了迪士尼動畫電影《奇異冒險》（Strange World），而被指控行為不當並正接受教育部調查。報導稱，這起「動畫門」發生之時，佛州共和黨籍州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）正好提出了「反覺醒」（anti-woke）的政見，並對教育工作者展開攻擊。

據《衛報》報導，電影《奇異冒險》是迪士尼製作的一部兒童動畫電影。它講述一群探險家試圖拯救一片失去了重要能源的神秘土地的故事，內容還含括父子親情與環保理念，但由於電影罕有地出現了LGBT（女同性戀者、男同性戀者、雙性戀者與跨性別者的縮寫）的角色，而被部分國家禁止上映。

網友卡爾齊（Carl Zee）11日在推特揭露，他一位在佛州任教的朋友因在課堂上播放了《奇異冒險》，而正在接受國家的調查。卡爾齊同時上傳了一封來自佛州教育部的信件，證實當局在接獲投訴後，將對教師被指控從事不當行為一事展開調查，不過當局並未寫明這名老師究竟犯了什麼錯。

卡爾齊澄清，這名老師在播放影片前，曾按規定要求所有學生家長簽署文件，同意她在教室播放迪士尼和夢工廠的電影，因此卡爾齊認為，朋友是受佛州新法影響才會被調查。此前，佛州州長提出了「反覺醒」為其共和黨總統候選人提名的政見，並對教育工作者展開攻擊，在無證據的情況下聲稱「老師們在學校灌輸偏頗思想」，誓言要審查書籍，以及限制種族、性別相關討論。

德桑蒂斯推出新法後，不少教育工作者都擔心新法將成為對付他們的工具，多間學校和圖書館也因為害怕原有藏書含有「不適當」內容，紛紛將書籍下架。迪士尼也抨擊了德桑蒂斯「不提同性戀」的言論，但德桑蒂斯卻迅速簽署一項剝奪迪士尼在奧蘭多附近自治特區稅收優惠的法案作為回擊，引發民眾廣泛關注。

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