課上播放迪士尼動畫　美教師被控「行為不當」遭調查！背後隱情曝

▲佛州州長德桑蒂斯在沒有證據的情況下指控老師們灌輸不正確思想後,當地有一名老師因播放迪士尼動畫片被調查。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

美國佛州一名老師因在課堂中向學生們展示了迪士尼動畫電影《奇異冒險》(Strange World),而被指控行為不當並正接受教育部調查。報導稱,這起「動畫門」發生之時,佛州共和黨籍州長德桑蒂斯(Ron DeSantis)正好提出了「反覺醒」(anti-woke)的政見,並對教育工作者展開攻擊。

據《衛報》報導,電影《奇異冒險》是迪士尼製作的一部兒童動畫電影。它講述一群探險家試圖拯救一片失去了重要能源的神秘土地的故事,內容還含括父子親情與環保理念,但由於電影罕有地出現了LGBT(女同性戀者、男同性戀者、雙性戀者與跨性別者的縮寫)的角色,而被部分國家禁止上映。

網友卡爾齊(Carl Zee)11日在推特揭露,他一位在佛州任教的朋友因在課堂上播放了《奇異冒險》,而正在接受國家的調查。卡爾齊同時上傳了一封來自佛州教育部的信件,證實當局在接獲投訴後,將對教師被指控從事不當行為一事展開調查,不過當局並未寫明這名老師究竟犯了什麼錯。

My friend showed Disney’s Strange World in a Florida classroom and one student reported it to their parents. Now she’s under investigation by the state.



Florida is not safe for teachers, DO NOT MOVE HERE. pic.twitter.com/rZJPdadz28