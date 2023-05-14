將逼宮朱立倫？沈智慧稱常委多挺郭台銘　提侯友宜會「有意見」

▲郭台銘宴請國民黨中常委,會後沈智慧、陳玉珍、鄭正鈐等人受訪 。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨2024總統人選將在5月17日定案，鴻海創辦人郭台銘胞弟郭台強今（14）日邀請中常委「便當會」，包括沈智慧、鄭正鈐、鄭任宗等10多人出席。沈智慧表示，多數中常委傾向支持郭台銘。據透露，29個中常委之中，現有 16人支持郭台銘。沈智慧因此語帶警告說，若黨主席朱立倫17日當天未提出「最強候選人」，而是徵召侯友宜，中常委們將會「有意見」。

對於便當會談話內容，沈智慧指出，席間大家的共識，國民黨要提名最強的總統候選人，「我們認為郭台銘先生會是最強的候選人」。她接著說，3月22日中常會授權黨主席朱立倫徵詢各方面意見之後，總體評估來徵召最強候選人，因此必須由主席提出人選，接著由中常會通過，再由全代會決議，期待朱立倫提出一個中常委認為的「最強候選人」。

現場媒體問到，如果徵召侯友宜的話，中常委們會否表達抗議？沈智慧說，「如果徵召侯友宜，很多中常委會有意見表達」，且「多數中常委比較傾向支持郭台銘」。據透露，29個中常委之中，現有 16人支持郭台銘。

至於徵召模式被外界質疑黑箱，沈智慧表示，中常會已經授權採行徵召制度，所以就是支持黨主席的徵召，但人選是否為最強候選人，中常委將表達意見；而會否鼓掌通過黨主席的拍板的人選，則要看是不是適合人選。她強調，中華民國已經出過太多政治、法律背景的總統，但台灣現在欠的是經濟，要拼經濟、拼和平、拼繁榮，所以為什麼不讓黑手出身拼到大企業郭台銘試試看？

對於17日中常會的情況是否有所預演？沈智慧說，很多還沒有發生的事情，不方便說太多，但總之中常委們平常都互相溝通，所以知道大部分中常委傾向支持提名郭台銘。針對外界擔心熱情郭粉衝進中常會，她則表示不知道，並稱自己不負責維安。