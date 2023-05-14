泰國大選登場！總理帕拉育現身投票站　非正式結果今晚出爐

▲泰國今年約有5228萬名合格選民，選委會預計將有85%選民在14日投下手中一票。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國全國大選今（14日）正式登場，各地投票站陸續出現投票人潮，選委會預計投票率將達85%，預計非正式結果今晚就會出爐。就在稍早，總理帕拉育（Prayuth）現身首都曼谷投票站，也呼籲所有選民能出來投票。

綜合曼谷郵報、半島電視台等報導，由於泰國參議院250席均由軍方委任，一般大眾這次要選的是眾議院全部500個席位，包括分區眾議員400席及政黨提名不分區眾議員100席。今年約5228萬名合格選民手中握有兩張選票，一票投給選區候選人、一票投給認可的政黨。

稍早，總理帕拉育已現身曼谷的投票站投票，呼籲選民盡可能出來投票。為泰黨總理候選人賽塔（Srettha Thavisin）也已經完成投票。

全國近9.5萬處投票站已於當地上午8時開放選民投票，將在當地下午5時關閉，並於當地下午6時30分（台灣晚間7時30分）開始通報非正式計票結果。選委會預計投票率將達85%，高於2019年上一次大選的75%。泰國警方在各處投票站部署超過14萬名警力，維護秩序。

路透指出，反對派勢力預計在這次大選中取得重大斬獲，親軍方建制派受到考驗。依據民調數據，反對派為泰黨與前進黨將取得最多席次，但這無法保證它們能夠執政，因為軍方2014年政變後，制定偏袒他們的國會選制。