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獨／1200月票7月登場！雙北1280「退費公式」出爐　今起可到北捷申請

▲台北捷運悠遊卡取消優惠。（圖／記者林敬旻攝）

▲雙北1280月票販售日至6月30日，7月1日改換基北北桃1200月票登場，北捷已於近日開放退票。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

基北北桃1200月票將於7月上路，台北市交通局長謝銘鴻曾表示，預計5月26日審查結果出爐，定案後再對外公布確切購票資訊，預估7月吸引42萬人使用。據了解，雙北1280月票只會販售到今年6月30日為止，且若要轉換成1200基北北桃月票，得先辦理退費，而退費公式則是「1280乘以經過日數佔定期票有效期間比例」。

北北基桃4縣市已於12日將方案交給中央審核，預計26日審查結果出爐。據了解，雙北1280月票確定只賣到2023年6月30日，並且於7月1日開賣基北北桃1200月票，倘若民眾有需要買基北北桃1200月票，除了現行的台北捷運沿線可以購買外，還會增加新北捷運、桃園捷運、部分台鐵車站及轉運站的販售管道。

由於雙北面臨1280月票退場問題，台北市政府近幾個月積極討論退票方案，據了解，倘若同一張票卡購買雙北1280月票，該卡在尚未完成1280月票退費以前，不可以購買基北北桃1200月票，屆時將引發民眾退票潮。

對此，台北市政府已規劃方案，並確定好1280退費計算公式，是以「定期票票價乘以經過日數佔定期票有效期間（30日）比例，若不足1元數值採無條件捨去」，未使用的天數可依照比例退費，而且不收手續費，而所謂「經過日數」則是定期票啟用當天起，計算至最後一天使用日的日數。

舉例來說，倘若民眾在5月10日第一次使用1280月票，票卡最後使用時間為5月17日，總經過日數為8天，計算公式就是「1280元-（1280元×8/30）＝1280-341＝939元」。

由於雙北1280月票販售範圍，僅只有在台北捷運沿線車站，所以退費也只能在台北捷運的站點做處理，且早在5月1日北捷就架設好網站辦理

若未逾期的1280定期票要退費，可到台北捷運各站詢問處辦理，退費金額會加值回原本的票卡中；若是已逾期的1280定期票，可在1年內到台北捷運公司官網申請「線上退費」，或到各個捷運站設置的票卡機或詢問處申請。

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