翡翠源水專管貫通典禮貴賓少　蔣萬安：抱持非常感謝的心

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者許靖騏攝）



記者陳家祥／台北報導

翡翠水庫原水專管隧道12日上午貫通，台北市長蔣萬安邀請歷任市長出席，但卻無人到場，僅有行政院副院長鄭文燦及新北市副市長朱惕之參加。對於民眾黨議員酸陳宥丞心不甘情不願邀柯文哲參加典禮，蔣萬安說，雖然沒出席，但都抱持非常感謝的心。

蔣萬安說，其實市府都有邀請包括柯前市長、歷任市長，還有包括中央、行政院前院長賴清德，對於這次工程都有協助，新北市長侯友宜也都有邀請，無論如何都非常感謝每一位對這項工程付出的人。

蔣萬安指出，特別謝謝數十名的「坑夫」，在環境惡劣的隧道中日以繼夜地輪班，還要面對未知的風險。特別謝謝這些坑夫以及同仁的家人，每天心心念念的就是等下工之後這些辛苦工程人員一通報平安的電話或訊息，能夠讓他們安心。今天這工程未來就能夠確保大台北地區600萬民眾的用水安全，民生用水的品質也能再次提升。

媒體追問，是否邀請其他首長的時間比較晚？蔣萬安說，都照相關的期程，包括歷任市長、中央幾任院長，特別賴前院長把這項工程納入前瞻計畫給予經費支持，剛提到新北市侯市長在整個施工過程的環評也給予大力的協助。

蔣萬安說，大家共同努力付出才能在今天的工程全線貫通，明年中預計就可以通水，大家的辛苦、思思念念的，就是確保大台北地區民生用水的安全。這部分無論如何，雖然沒有辦法出席，但都抱持非常感謝的心。