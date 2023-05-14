信義區「天坑」害11住戶回不了家　蔣萬安下令清查102家開挖工地

▲台北市長蔣萬安探視信義區天坑安置戶。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

台北市信義區崇德街60巷華熊營造建築工地旁，於13日下午發生道路坍陷事件，共5戶、11名住戶被安置到旅館，當晚11時基地外下陷處初步填補完成，14日展開基地內填砂灌漿。台北市長蔣萬安14日上午到旅館探視安置戶，提及北市建築工地還有102件正在開挖階段，將由三大專業公會逐案現場勘查，若有危險就下令停工。

蔣萬安14日於臉書表示，自己今早到旅館探視安置戶，聽取居民的心聲，並致贈慰問金及康乃馨，也向他們報告工程搶修進度，目前已在凌晨12點10分填平塌陷路面，並持續灌水維持地下水位穩定。而北市府事後補充，13日晚間11時初步灌漿填平，後續加強作業直至14日凌晨12時10分左右粉平及整理完畢。

蔣萬安提及，住戶最關心重返家園的期程，市府會做詳細的地層評估，同時請技師作房屋鑑定，一定會確保回家的時候，市民安全無虞，「『家』不只是一棟建築，它更承載了我們最愛的人，市府會窮盡一切努力，保障每一位市民生命財產安全。」

此外，蔣萬安也說，自己13日已經責成局處針對台北市工地全面清查，目前建築工地正在開挖階段有102件，將由三大專業公會逐案現場勘查，會在1周內檢查完畢，若有安全疑慮，就會下令停工。

台北市都發局長王玉芬、信義區區長陳冠伶14日上午到崇德街60巷道路塌陷處視察最新狀況，民進黨台北市議員許淑華、國民黨台北市議員秦慧珠也到場關心。

王玉芬提及，基地旁側道路塌陷，初步判斷是工地內的地下連續壁約11、12公尺處有破洞，造成水與砂往工地內流，進而產生基地外道路塌陷；而產生破洞原因，初步判斷可能是地下室連續壁施工時有包土狀況，所以13日下午5時至晚上11時已經在基地外進行灌漿回填，基地內則採填砂灌水以平衡水壓。