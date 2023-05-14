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獨／基北北桃1200月票真的要來了！　6月16日「提前販售」分散人潮

▲▼公車,悠遊卡,刷卡,搭車。（示意圖／ETtoday資料照）

▲雙北1280月票販售日至6月30日，7月1日改換基北北桃1200月票登場，北捷已於近日開放退票。（示意圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

基北北桃1200月票將於7月1日上路，北市府預估7月吸引42萬人使用，並且於日前公告雙北1280月票只販售到今年6月30日，由於購買1200月票前，必須先將1280月票退票，勢必引發一波「退票潮」，再加上此次納入基隆、桃園範圍，據了解，4縣市將於6月16日提前開賣1200月票，以分散7月1日退、購票人潮。

北北基桃4縣市已於12日將方案交給中央審核，預計26日審查結果出爐。據了解，雙北1280月票確定只賣到2023年6月30日，倘若同一張票卡購買雙北1280月票，該卡在尚未完成1280月票退費以前，不可以購買基北北桃1200月票，屆時將引發民眾退票潮。

北市府預估7月可望吸引42萬人購買且使用，為了避免雙北1280月票轉換成基北北桃1200月票的退、購票潮，據了解，基北北桃4縣市日前達到共識，將會同步「提前開賣1200月票」，販售日期就訂在6月16日，但要等到7月1日才能使用，藉由這15天分散購買人潮，而販售地點包括台北捷運、新北捷運、桃園捷運、部分台鐵車站及轉運站。

此外，台北捷運公司已於5月1日公告「雙北1280退票方法」，是以「定期票票價乘以經過日數佔定期票有效期間（30日）比例，若不足1元數值採無條件捨去」，未使用的天數可依照比例退費，而且不收手續費，而所謂「經過日數」則是定期票啟用當天起，計算至最後一天使用日的日數。

舉例來說，倘若民眾在5月10日第一次使用1280月票，票卡最後使用時間為5月17日，總經過日數為8天，計算公式就是「1280元-（1280元×8/30）＝1280-341＝939元」，而北捷也於日前公告網站辦理退票

若未逾期的1280定期票要退費，可到台北捷運各站詢問處辦理，退費金額會加值回原本的票卡中；若是已逾期的1280定期票，可在1年內到台北捷運公司官網申請「線上退費」，或到各個捷運站設置的票卡機或詢問處申請。

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