信義區天坑最新進度曝光！居民最快1週後才能回家　還須完成3條件

▲台北市都發局長王玉芬、台北市議員許淑華。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市信義區崇德街60巷華熊營造建築工地旁，於13日下午發生道路坍陷事件，當晚11時基地外下陷處已初步填補完成，14日展開基地內填砂灌漿；台北市都發局長王玉芬14日上午到場說明最新進度，目前仍在採基地內灌水工程，預計今天下午完成，而住戶在確定達到3條件後才能回家，作業時間需1至2週。

台北市都發局長王玉芬、信義區區長陳冠伶14日上午趕到崇德街60巷道路塌陷處視察最新狀況，民進黨台北市議員許淑華、國民黨台北市議員秦慧珠也到場關心。王玉芬說明，建管處於13日下午3時03分接到通報後，已經立即趕往現場協助。

▲台北市信義區崇德街60巷的道路下陷進度，目前已填平。（圖／記者袁茵攝）

王玉芬提及，基地旁側道路塌陷，初步判斷是工地內的地下連續壁約11、12公尺處有破洞，造成水與砂往工地內流，進而產生基地外道路塌陷；而產生破洞原因，初步判斷可能是地下室連續壁施工時有包土狀況，所以13日下午5時至晚上11時已經在基地外進行灌漿回填，基地內則採填砂灌水以平衡水壓。

至於外界關心被撤離的住戶何時能回到家園？王玉芬說明，住戶回到家園前需有3個條件，第一是要透過雷達探測檢查有無孔洞或軟弱土層，第二個是監測建築物有無傾斜，第三則是由專業技術人員進入屋內檢查有無毀損、裂縫，才可以讓住戶回到家園，「希望這工作可儘早完成，大概要1至2週的時間」。

許淑華擔憂，許多住宅外牆已經龜裂，看起來已經是「危樓」，要如何讓住戶回去家園？王玉芬現場回應，安全無虞的狀況下才會讓住戶回去，先由專業人士判斷是否安全，而安置費用則由廠商全部負擔。

另外，關於現在基地內填砂灌水進度如何？王玉芬說明，目前基地內水位在地下5.5公尺，大約在下午會灌到地下3公尺，不過13日晚上初步判斷就已經趨於穩定，但北市府要求持續灌水至地下3公尺處。