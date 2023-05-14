北韓籌備出戰杭州亞運！疫情後「首度參加」國際賽事　6月重啟觀光

▲2018年平昌冬奧北韓代表隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）自從新冠疫情在全球爆發後，便從2020年1月起全面封鎖國境，且還因單方面宣布拒絕派員參東京奧運，遭到國際奧委會（IOC）制裁。不過如今日媒指出，北韓正在計畫派出運動員參加今年9月的杭州亞運，甚至有中國東北旅行社收到平壤當局通知，今年6月起重新開放外國人觀光。

根據日媒《共同社》昨（13）日報導，北韓已向中國杭州亞運登記將派遣約200名的運動員、教練、其他人員等所組成的選手代表團，至於《全日本新聞網》（ANN）則在12日報導指出北韓有可能派出女性啦啦隊；雖然目前距離9月仍有一段時間，不過中國境內若未突然爆發大規模疫情、或是發生任何變數，則北韓有可能參加杭州亞運。

報導指出，其實北韓已經派出2名代表參加4月26日杭州亞運事前會議，向中國傳達參賽意願；至於4月28至30日，北韓則派出2名選手參加在中國浙江省台州市舉辦的2023年第10屆東亞空手道錦標賽。

自從新冠疫情在全球爆發後，北韓率先於2020年1月全面封鎖國境，同時單方面通報放棄參加東京奧運，導致收到國際奧委會以取消資格做為懲戒處分，不過隨著懲戒解除，若北韓順利參加今年9月的杭州亞運，將會是疫情以後首次進入國際賽事。

▲金正恩4月15日帶著寶貝女兒金主愛、胞妹金與正出席觀賞由內閣和國防省主辦的體育競賽。（圖／達志影像／美聯社）

北韓曾於今年4月15日太陽節（金日成主席冥誕）舉辦由內閣、國防省主辦的體育競賽，其最高領導人金正恩甚至帶著寶貝女兒金主愛、胞妹金與正出席觀賽。南韓《韓聯社》分析，這可能顯示出北韓內部正累積出戰國際賽事的需求，隨著新冠肺炎降級為「地方流行病」（endemic），平壤當局思考是否該繼續關閉、亦或開放國境。

南韓統一研究院北韓研究室長洪敏（홍민，音譯）今（14）日分析，「顯示出北韓內部可能希望參加國際體育賽事，透過參賽來向國際社會展現北韓身為正常國家的形象。」

另外，香港《南華早報》（SCMP）也引述消息人士說法指出，中國遼寧省2間旅行社從北韓當局收到通知，表示從今年6月10日起允許觀光客進入北韓。

▲▼北韓若參加今年杭州亞運，不排除由內閣總理金德訓（上）組高層代表團赴中，而外務相崔善姬（下）也有機會露臉。（圖／達志影像）

洪敏也指出，未來北韓可能會透過鐵血同盟－中國增加在國際上的能見度，不僅侷限在體育賽事，在各項領域上的重要活動皆會派出高層組代表團參加，尤其參考2018年雅加達巨港亞運時北韓派遣內閣副總理李龍男率代表團、擔任團長為例，今年杭州亞運可能由北韓內閣總理、國家體育指導委員會委員長金德訓率團。

至於去年6月升任為外務相的崔善姬也有機會首度在國際舞台上露臉。

不過報導最後也指出，由於平壤當局至今仍持續強調維持「非常防疫」緊急狀態，加上全球尚未從新冠肺炎感染風險中完全排除，且北韓疫苗接種情況未明朗，未來是否全面走向解封，恐怕還得需要外界繼續關注。