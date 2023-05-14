G7衛生部長聯合聲明　致力疫苗廣泛普及因應疫情

▲七大工業國集團衛生部長會議在日本長崎市舉行。（圖／達志影像／美聯社，下同）

中央社東京14日綜合外電報導

在日本長崎市舉行的七大工業國集團（G7）衛生部長會議今天結束兩天議程閉幕，並發表當未來因應健康危機再起時，將致力推動疫苗廣泛普及的聯合聲明。

日本放送協會（NHK）報導，G7衛生部長會議通過的聯合聲明指出，此次在因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時，面臨了發展中國家無法取得疫苗的課題，未來一旦再度發生傳染病全球大流行等健康危機時，G7成員國將致力讓疫苗、治療藥物及快篩試劑等能公平且快速地廣泛普及。

再者，為強化因應傳染病，可持續性的資金籌措極為重要，為了讓2022年在世界銀行成立的「大流行基金」（The Pandemic Fund）能有效運用，不光是G7成員國，要求所有國家都應強化財政及政治支援。

為了在2030年前實現讓所有人都能獲高品質保健醫療服務的Universal health care，G7成員國將制訂新的行動計畫並全力以赴。

擔任會議主席的日本厚生勞動大臣加藤勝信在記者會上說，藉由兩天討論找出跨越COVID-19這種共同健康危機、迎向更加健康未來的「新共同合作方向性」，是一次非常有意義的機會。

加藤說，面對廣島G7峰會等國際性討論場合，希望這次討論能作為更加具體化及推動國際合作的基礎。

另外，就在廣島G7峰會5月19日開幕前，G7衛生部長今天下午將赴長崎和平公園獻花，這將是G7部長首度齊聚和平公園獻花。長崎與廣島同為二次大戰期間遭原子彈轟炸的地區。