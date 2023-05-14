女大生「假冒AV女優」和43歲男網戀！裝可憐騙走68萬現金

▲女大生先假裝與男子培養感情，再從男方身上騙走高額現金。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本愛知縣一名女大學生假冒AV女優，在交友軟體上結識43歲的男性，向對方謊稱自己參演了A片，但因後悔必須支付高額違約金，藉此博得男子的憐愛，從他手上騙走300萬日幣（約新台幣68萬元）的現金。男子事後驚覺有異，報警後才發現自己可能遭到詐騙。

根據《讀賣新聞》報導，愛知縣名古屋市一名20歲女大生日前透過交友軟體認識一名在知立市工作的43歲中年男子。她5月上旬用交友軟體傳訊息給男子稱，自己出演了A片，但是反悔想要取消合約，卻被片方要求支付300萬日幣（約新台幣68萬元）的違約金。

根據警方調查，女大生化名為「村上加奈（音譯）」，自2月起開始與男子頻繁聯絡，甚至約出來一起吃飯。然而男子支付300萬日幣（約新台幣68萬元）後，突然懷疑自己可能遭到詐騙，因此在5月12日通報警方。而警方也在同月13日根據詐欺嫌疑逮捕該名女大學生。

事實上，日本先前就曾經發生多起透過交友軟體詐騙的事件。大阪一名28歲女護理師透過交友軟體認識多名50至79歲的中高齡男子，並向對方聲稱「自己想跟老男人交往」，以此為誘餌。待博取對方信任後，她便以要還學貸為由，向對方要錢，總得手金額高達3億日幣（約新台幣6864萬元）。