吉野家店名由來竟有「驚人反轉」！創業120年　連員工都搞錯

▲吉野家在日本擁有約1200間分店。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本知名牛丼連鎖品牌吉野家在海外多國都設有分店，而光是在日本就有約1200間門市，這個創立超過120年的品牌更是成為日本外食業的龍頭。一直以來都有傳聞指出，「吉野家」這個品牌名稱是源於創始人的故鄉「大阪的吉野町」，不過經過證實，其實單純是因為創始人喜歡吉野的櫻花，才會將其取為店名。

根據ITmedia報導，吉野家的創辦人松田榮吉1899年在東京的日本橋創立了牛丼店，這也是吉野家的起源。然而在討論吉野家的由來時，經常有一個說法為創辦人出身於大阪吉野町（現隸屬奈良縣），因此才會把店名取作吉野家，但事實上，松田榮吉是大阪東成郡住吉村人（現為大阪市住吉區北西部）。

吉野家2019年為了紀念成立120周年，因此特地將公司的歷史重新整理，而在與松田榮吉的家屬確認後得知，他本人並非吉野人。會將牛丼店取名為「吉野家」，則是因為他本人非常喜歡吉野的櫻花，因為太過懷念，才會拿來當作店名。

目前吉野家的官網也將相關資訊補充上去，並寫道，「榮吉因為喜歡奈良吉野的櫻花，因此將其移用為店名，取名為吉野家。」如今奈良縣吉野町也成為日本知名的櫻花景點，每年都會吸引國內外遊客到此賞櫻。