台中百人怒吼「停讓行人」！警察也加入　他批：還要撞死多少人？

▲行人安全大富翁今日在全台串聯，台中場超過200人到場支持。（圖／記者許權毅攝，下同）



記者許權毅／台中報導

網路發起「行人安全大富翁，全台行人罹難路口串聯快閃」活動，台中場今日9時50分在英才路與學士路口登場，現場有約200多位民眾身穿黑衣、手持康乃馨或雨傘，順時針繞斑馬線，現場有交通議題知名YouTuber「火花羅」也到場，現場民眾大喊「禮讓行人、停讓行人」，就連轄區員警也加入喊口號。

行人遭撞意外頻傳，甚至出現「行人地獄」一詞，台中市英才與學士路口也曾發生母嬰遭公車撞擊2死案，近日又傳出台南3歲女童遭撞死亡、母重傷。百萬級YouTuber「Cheap」、臉書社團「反攻大路」等人在網路發起活動，全台5縣市在今日母親節，選定5個行人罹難路口，順時針繞斑馬線10分鐘，訴求還路於民、終結行人地獄。

台中場現場有200多人出現力挺，民眾身穿黑衣、左手肘綁上白色繃帶、右手撐傘，象徵用「保護傘」撐起行人。此外，議員羅廷瑋、陳文政以及民眾黨台中市黨部副主委邱于珊等人到場。第二分局派出10多名員警維持現場秩序，警方先前也多次在此路口辦理宣導活動，此次也由一名員警代表，手持標語加入。

台中場活動代表YouTuber「貓頭鷹」表示，全台各地同時串聯，台中場人數超出預期，感受到人民的怒火，政府不作為，每年讓這麼多人死在路上，一個個家庭破碎，孩子失去生命。他說，只有單純提高罰鍰，很難直接感受不讓行人的問題，行人問題是「硬體有問題」，路口應做出行人庇護島、穿越道退縮，才能駕駛有效停讓，要防範未然，不是亡羊補牢。

另，長期關注交通議題的YouTuber「火花羅」現身，他痛批：「到底要撞死多少人，台中市政府、全台灣的路口，才會做全面的改善？難道每次都要撞死人才要改善？現在這樣的改善你們滿意嗎？（指英才路與學士路口）」眾人則回：「不滿意！」

實際觀察，現場有許多年輕族群，家庭一同參與，有人自製創意標語，寫下「售，透天店住，無人行道社區，臨路行人地獄，騎樓可出租」、「停讓行人的駕駛，超帥！」活動在10時10分左右順利結束，現場民眾各自解散。

第二分局說明，有感去年於轄內學士英才路口發生公車轉彎未停讓的交通事故，造成母嬰雙亡的悲劇，特在今天於該路口辦理「停讓行人」路口安全宣導活動，以「停讓行人我最棒」、「路口停讓愛最大」為口號，提醒往來車輛務必停讓，將路權還給相對弱勢的行人，避免悲劇重複上演。

5月1日起在轄區易肇事路口及易違規路口，規劃警力強力執法，針對「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車與違規臨時停車」及「道路障礙」等違規態樣強力執法，統計今年告發汽機車行經路口不停讓行人的交通違規，件數已達1786件，比起去年度增加1199件，期盼透過執法洗刷行人地獄汙名。