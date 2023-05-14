被拉進投資群組洗腦　高雄男面交前醒了！拿2百萬玩具鈔釣出車手

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名黃姓男子（67歲）日前被詐騙集團主動邀入投資群組，誆稱可翻倍獲利穩賺不賠，集團成員極力鼓吹他投資200萬，讓他一度心動，所幸面交前警覺遭人騙，黃男還配合警方，拿著玩具鈔成功將詐騙車手誘出逮捕，訊後依詐欺罪嫌移送偵辦。

▲黃姓男子日前被詐騙集團主動邀入投資群組，誆稱穩賺不賠鼓吹他投資200萬，所幸面交前警覺遭騙，配合警方釣出車手（左二）。（圖／記者吳世龍翻攝）

三民第一分局長明所員警12日11時許接獲黃姓老翁報案，指稱之前加入某手機投資群組，就會有財經老師提供穩賺的股票投資，並陸續鼓吹要求投資上百萬元。

警方調查，黃男於4月底時接獲詐騙集團於Line主動加好友並將他拉進投資群組，群組裡的財經老師聲稱可以提供飆股並代為操作，可翻倍獲利穩賺不賠，黃翁天天看群組裡有成員獲利，再加上詐騙集團同夥一搭一唱的洗腦下，答應拿出200萬投資，所幸於面交前警覺這是詐騙手法，於是報警請求協助。

警方獲報成立專案小組，先請黃男假意配合並準備200萬玩具鈔票，要他與詐騙集團約定當天16時，在三民區博愛一路某咖啡廳內面交，並派警力守候埋伏，果然1名黃姓詐欺車手（20歲）現身與黃男接洽，員警見時機成熟一擁而上，當場將人壓制逮捕，並在隨身包包內起獲犯案手機、偽造證券公司印鑑、偽造員工識別證、收款收據及疑似贓款5萬餘元等贓證物，全案在訊後依詐欺罪嫌移送。