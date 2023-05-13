南港工地建材掉落、工人失足墜樓亡　北市府：併案審查合格才能復工

▲南港工地建材墜落。（圖／記者陳韻如攝）



記者杜冠霖／台北報導

3月時北市南港區一處工地吊掛的建材鬆脫，整捆鋼條從10樓高掉落，畫面觸目驚心。2個月後，5月初警方接獲通報，同一工地有工人在17樓施工時，因站在支撐不足的板模上，且當時未綁安全帶，導致不慎墜落14樓，送醫後不治。對此，北市府回應，兩案件會併案處理，審查合格後才會核准復工。

北市勞檢處表示，北市南港區一處大樓新建工程，5月6日上午發生工人墜落事件，一名勞工在17樓電梯井工作平台作業時，失足墜落至14樓工作平台，經緊急送醫仍於8日凌晨死亡。

勞檢處指出，於接獲通報立即派員前往檢查，現勘初步判斷，該工程使作業人員在不安全環境下作業，已要求現場立即停工，並要求事業單位應針對災害發生原因實施調查、分析，改善現場設施設備，據以提出復工計畫，經審查、檢查合格後才可復工。

勞檢處指出，今天獲報此工地在3月30日發生高空吊掛建材時因綁紮不實掉落，因沒有造成人員傷亡施工廠商並未通報，但應有疏失，若業者要申請復工，會把3月30日及5月6日發生案件併案處理，審查合格後才會核准復工。

近日有網友分享影片指出，在3月底時騎車行經南港某工地時，也看到有「鐵條」掉落。《ETtoday新聞雲》今（13日）前往該工地詢問是否有此事，不過工人沒有回應立刻轉身離開。警方則表示，當時掉落的是「塑膠水管」，沒人受傷也沒有報案通知警方，已請工地加強鞏固建築設備。

針對此案，北市建管處表示，本案於112年3月30日經民眾1999單一陳情案件及工地回報，為建築工地吊掛PVC管材時，因綁紥不實導致掉落。

建管處指出，派員現場勘查結果，現場有適當的防護措施，也沒有發生人員傷亡情事，已責由施工廠商確實做好周邊環境安全維護。