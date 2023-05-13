南港工地建材10樓墜落！　工人關門拒訪...負責人：只是塑膠水管

記者邱中岳、陳韻如、劉人豪、黃資真／台北報導

台中捷運車廂10日遭工地吊臂砸中，造成1死10傷意外，讓工安問題再度引起重視，有網友分享影片指出，在3月底時騎車行經南港某工地時，也看到有鐵條掉落。《ETtoday新聞雲》今（13日）前往該工地詢問是否有此事，不過工人沒有回應立刻轉身離開。警方則表示，當時掉落的是塑膠水管，沒人受傷也沒有報案通知警方，已請工地加強鞏固建築設備。

▲南港工地水管墜落。（圖／翻攝自爆料公社二社）

有網友在臉書「爆料公社二社」PO出約15秒的行車紀錄器影片，提到近日發生中捷意外，讓他想起3月30日自己也正好直擊類似場景，行車紀錄器中，網友騎車行經南港某市場時，前方工地的吊臂正吊掛長條物，卻突然從約10層樓高的高度掉下，場面十分危險，「還好只砸到車沒砸到人」。

▲警方指出，現場掉落的是塑膠水管，當時掉在工地裡面，所以沒人受傷。（圖／記者陳韻如攝）

《東森新聞雲ETtoday》今前往該工地，看到施工工人恰好在柵欄旁，上前詢問工地先前是否曾有物品掉落，但工人並未回應就轉身離開。隨後《東森新聞雲ETtoday》致電工地負責人，負責人表示已經向警方說明，不便回應。

警方指出，工地保全表示，現場掉落並非鐵條，而是塑膠水管，當時掉在工地裡面，所以沒人受傷，也沒有報案通知警方，警方也請工地加強鞏固建築設備，並注意周遭安全。