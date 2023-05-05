徐巧芯再爆im.B詐騙案負責人與綠營高層關係　疑「這些人」是推手

▲國民黨議員徐巧芯。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）



記者詹宜庭／台北報導

「不動產借貸媒合平台im.B」遭爆龐氏騙局吸金案詐騙超過25億元，北檢獲報後指揮刑事局組成專案小組偵辦，將捲款潛逃的平台負責人曾國緯等8人拘提到案。台北市議員徐巧芯昨日才揭露曾國緯與民進黨關係密切，今日再爆料與綠營高層的人脈軌跡，質疑「到底民眾是單純的被曾國緯與張淑芬欺騙，還是民進黨高層也推了一把？」

「不動產借貸媒合平台im.B」於8年前成立，平台媒介企業找到借款人，以土地抵押設定後借錢，原始借款人再透過平台販售債權，賣給一般投資人。平台負責人曾國緯以「假債權、真吸金」詐騙了25億元資金，曾召開協調會對外保證負責到底後，又不見蹤跡，im.B自救會已達上千人。

北檢獲報後，指揮刑事局組成專案小組偵辦，並將曾嫌等8人拘提到案。金隆董事長、曾國緯父親曾明祥、曾國緯、公司協理顏妙真、營運處長洪郁璿、發言人黃繼億、曾國緯女友張淑芬、業務主管詹皇凱等人4日陸續遭檢方聲押。

針對該詐騙案，徐巧芯昨日才揭露曾國緯與民進黨關係密切，今日再爆料台南市長黃偉哲曾拿「川晟生物科技」的產品合照推薦，且該平台2019參加台北金融科技展時，放上總統蔡英文與高雄市長陳其邁的照片，更與時任金管會主委顧立雄合照。不僅如此，徐巧芯指出，行政院副院長鄭文燦也出現在張淑芬、曾國緯設立的直銷公司「豐沛國際」春酒活動。

徐巧芯質疑，上述清一色都是綠營高層，到底民眾是單純的被曾國緯與張淑芬欺騙，還是民進黨的高層也推了一把？最近政府說要花13億反詐騙，要不要先檢查一下自己人是否也成為幫兇？