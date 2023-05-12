24小時急轉彎！貢寮海洋音樂祭復辦　蘇巧慧批：這樣怎麼辦好活動？

▲貢寮國際海洋音樂祭 。（圖／新北市政府觀旅局提供）



記者杜冠霖／綜合報導

新北市府原要永久停辦「貢寮國際海洋音樂祭」，消息一出遭樂迷罵翻。不過，昨（11日）晚新北觀光局發新聞稿突宣布貢寮海洋音樂祭續辦。民進黨立委蘇巧慧批評，新北市政府24小時內急轉彎，就是怕流失年輕選票，可見決策之粗糙。根本不是在意音樂、在地商機，只是在意選票而已。這樣子的新北市府能夠把音樂季辦好，自己絕對不相信。

「貢寮海洋音樂祭」從2000年起已連續辦理19屆，但近年考量疫情停辦3年，市府原本表示將永久停辦該活動，讓樂迷炸鍋。觀旅局昨晚緊急表示，新北市政府2023年「河海音樂季」，已規劃今年8月連續3個周末，於淡水漁人舞台及新北大都會公園連續開唱。市府宣布再將貢寮海洋音樂祭一起納入續辦，讓更多優秀的樂團有更多的表演空間及舞台。

對此，蘇巧慧表示，海洋音樂祭是多年持續打造的品牌，不管是獨立音樂圈或者是貢寮的在地商家都非常喜歡這個活動。新北市政府在前天突然無預警的宣佈停辦，在經過大家一片撻伐之後，現在24小時不到又宣布復辦，可見得這個停辦復辦的決策都非常的粗糙，根本沒有了解獨立音樂的精神，更沒有在意貢寮守護海洋這樣的態度。

對於貢寮海洋音樂祭突然又宣布復辦，蘇巧慧表示，受不了大家的怒火，現在24小時他說要復辦了，可惜的是，早上一看，原來在市政府的新聞稿說的所謂的複辦海洋音樂祭，只不過是在河海音樂祭當中，在貢寮加開一個舞臺，也就是把原來獨立的海洋音樂祭變成是其他活動的附庸。

蘇巧慧指出，貢寮海洋音樂祭已經不只是一個音樂圈的品牌，它甚至是一個世代的記憶，也是貢寮在地，大家期待已久的商機活動，那現在這樣突然間無預警的宣佈停辦，大家都一片譁然，現在24小時新北市政府又復辦，其實就是因為選戰到了希望有年輕選票，這樣的考量可見的決策的粗糙。根本不是在意音樂，不是在意在地商機，只是在意選票而已。

蘇巧慧批評，這樣子的心態擺明了就是不想好好辦，反而是讓貢寮海洋音樂祭的招牌砸爛了之後，說「啊都沒有人要來，所以我未來就可以停辦啦」這是不是就是新北市現在的態度呢？

蘇巧慧直言，新北市政府完全沒有真正了解所謂獨立音樂的精神，也沒有了解貢寮海洋音樂祭當時守護海洋的態度，這樣子的新北市政府能夠把音樂季辦好，自己絕對不相信。