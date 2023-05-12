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尋找觀光新亮點！全台123個景點火拼角逐　5／12網路「選讚」開打

▲▼觀光局舉辦「觀光亮點獎」評選。（圖／觀光局）

▲觀光局舉辦「觀光亮點獎」評選，將選出18個創新亮眼。（圖／觀光局）

記者李姿慧／台北報導

國境解封，為讓擦亮台灣旅遊，交通部觀光局舉辦「觀光亮點獎」評選，全台共42個政府機關、123個景點及活動參選，將票選出18個台灣創新亮點及多特色亮點，今天起(12日)網路「選讚」投票開打，挖掘觀光新亮點推薦國內外遊客。

交通部觀光局首度舉辦「觀光亮點獎」評選活動，橫向整合、跨地方與中央的觀光資源，推陳出新發掘觀光新亮點，整合台灣各地觀光亮點特色，「觀光亮點獎」評選分為生態、文化及樂活三大類，每一類再分為「活動暨體驗組」及「設施暨景點組」等2個組別。第一階段採全民票選及專家書面審查，每組選出前6名後再由專家學者到現地勘察，評選出各組前3名觀光亮點獎得主，獲獎亮點將獲觀光局進行國內宣傳外，將能獲得國外媒體踩線機會。

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交通部主秘黃荷婷表示，為協助觀光產業界調整體質、推動數位發展，及進行區域內觀光資源盤點，與業界一同開發更多元市場，未來交通部、觀光局都可與地方政府合作，提供業界有力支援，並吸引國際觀光客到各縣市旅遊，「觀光亮點獎」是中央地方攜手合作的開始。

▲▼觀光局舉辦「觀光亮點獎」評選。（圖／觀光局）

▲觀光局舉辦「觀光亮點獎」評選。（圖／觀光局）

黃荷婷指出，「台灣還有很多很好玩的地方」，台灣雖然不大，除大家熟悉景點外，仍有許多亮點值得深度探索慢遊。3年疫情期間，許多觀光旅遊地區在硬體設施和軟體活動優化升級，更不乏亮眼創新，這次觀光亮點獎評選，就是要找出極具價值之觀光資源，這些觀光亮點宛如123個散佈全台灣的珍珠，藉由票選活動吸引國人關注有趣體驗遊程，跟著觀光亮點網站走，打開「觀光亮點獎」活動網站，是旅行台灣安排遊程的最佳指南。

觀光局表示，「觀光亮點」活動網站票選於5月12日正式起跑，民眾只要用LINE登入就能投票，共有三大類6個組別，每天可以投6票，至6月30日為止，123個觀光亮點除了各有特色之外，更有必玩、必買及附近順遊景點，跟著順遊推薦一路遊玩，就能發現台灣新遊趣。

為鼓勵民眾上網投票，觀光局表示，每投一票就可獲得一次抽獎機會，天天投票周周抽獎，獎項包含觀光亮點體驗首發團、旅遊金、星級旅宿等等。並預計於9月舉辦公布記者會及微策展，選出「觀光亮點獎」優勝得主，同時也將陸續於今年舉辦「體驗特派員」、「觀光亮點壯遊記」等線上活動，邀請民眾到各地觀光亮點走透透，旅遊台灣再發現。

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