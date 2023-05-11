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不只靠肉身擋門！北捷在刷卡處設停車鈕　苗博雅批：看不到月台狀況

▲台北市議員苗博雅。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員苗博雅。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台中捷運綠線「豐樂公園站」10日發生1死10傷悲劇，中捷11日公布影片，隨車員發現障礙物至撞上共有13秒時間，來不及煞車而釀成憾事。社民黨台北市議員苗博雅計算，從吊臂砸到隔音牆至列車撞上，其實一共有31秒時間，面對北捷未來採「保全員肉身擋車門」阻止發車，苗博雅建議應討論在月台上安裝「緊急停車按鈕」的必要。

台北市議會11日下午進行交通部門質詢，苗博雅表示，中捷意外是吊臂掉落軌道上，並非直接砸到列車，但列車在站內卻照常發車、加速往前開至撞到吊臂，倘若不幸有高空掉落物在台北捷運高架、地面段，同樣的事情會不會發生？台北捷運公司總經理黃清信坦言，過去只有樹枝、廣告帆布物侵入的經驗，沒想過從天而降的巨大鋼構型態。

▲▼苗博雅整理中捷意外時間軸。（圖／台北市議員苗博雅辦公室提供）

▲苗博雅整理中捷意外時間軸。（圖／台北市議員苗博雅辦公室提供）

苗博雅根據中捷意外的影片整理時間軸，發現反應時間並非中捷所稱的13秒，因為當天12時27分4秒吊臂掉落，12時27分14秒保全員發現軌道有異狀並向站長回報，此時距離距離撞擊到障礙物，其實有31秒的時間，而隨車人員於12時27分26秒發現軌道有異狀，才呼叫行控中心並拿取鑰匙，要開啟駕駛台蓋板以進行列車煞停。

苗博雅提及，12時27分45秒列車撞上軌道障礙物，列車偵測到障礙物才緊急煞停，且列車撞到障礙物後還要過7秒才完全煞停，這難道是正常的反應時間嗎？倘若台北捷運未來也碰上軌道異常時，是否也要花30秒以上的時間才能停下列車？

黃清信回應，現在新的通告上，已經授權現場人員立即處置，保全員發現時「可以阻擋車門」。苗博雅聽聞黃清信要保全自身阻擋車門，立刻露出不可置信的臉，直言「你說他肉身衝到車門，讓車門夾嗎？就是保全員身先士卒，衝進去擋住車門嗎？」而黃清信則有些語塞地說「是阻擋⋯不用讓它夾⋯車門夾力有安全裝置⋯它會打開⋯」

▲中捷車廂內部畫面。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲中捷車廂內部畫面。（圖／記者鄧木卿翻攝）

苗博雅質疑，檢討不能隔靴搔癢，發生突發事件的唯一方式竟然是保全員上去給車門夾，而且夾一次還不夠，要夾到故障排除之後才夠嗎？黃清信說，北捷此次檢討是從程序面跟設備面做優化，未來會將「緊急停車裝置」安裝在詢問處。

苗博雅再問，「詢問處是指刷卡進月台的詢問處嗎？他又看不到軌道跟月台，你把緊急停車裝置設在詢問處要怎麼反應？」而黃清信則稱，如果保全第一時間發現的話，可以透過內部對講機處理。

苗博雅認為，應該先思考緊急停車按鈕有無在月台上安裝的必要，倘若保全要用對講機通知詢問處，跟隨車員直接通知行控中心的時間，難道保全會比較快嗎？況且隨車人員在19秒內無法讓一台沒有發動的列車停下來，這是正常的嗎？黃清信表示，苗博雅剛剛的建議很有道理，可以討論除了詢問處之外，月台是不是要裝緊急停車按鈕。

另外，苗博雅再問，台中捷運車頭裝設異物偵測器，但從影片中來看是沒有作用，而台北市文湖線的自動駕駛異物偵測系統是否跟中捷一樣？黃清信回應，北捷基本上也是「實體接觸」後才會驅動，要檢討如何在系統安裝遠距偵測裝置，但目前沒有高空偵測器。

最後，苗博雅說，意外發生是環環相扣，從異物偵測失效到人員示警沒用、隨車員無法操作緊急煞車，最後連撞擊後得花7秒才能停下，現在市民擔心台北捷運能否做得比台中更好，可是今日問下來才發現，文湖線車頭自動偵測要等到撞擊後才會停，而且沒有高空墜落物偵測器，隨車人員則只有大直站至松山機場站才有，不能只靠保全捨身取義、一時擋車門。

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