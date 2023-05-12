申請入學二階甄試5／18起跑！中重症住院隔離　改採「學測＋書審」

▲申請入學二階甄試從18日起跑，確診中重症考生得住院隔離，改以「學測＋書審」進行。（圖／招聯會提供）

記者許敏溶／台北報導

112學年度大學申請入學第二階段指定項目甄試，將從下周四（18日）起到6月4日舉行，共有67所大學院校、2229個校系組參加，聯會提醒考生，雖然新冠肺炎已從法定傳染病第五類改為第四類，但疾管署仍規定中重症個案要住院隔離治療並通報，確診中重症考生若因此錯過二階甄試，可適用應變機制，也就是甄試項目改以「學測＋書審」進行，若考生達錄取標準，將以外加名額錄取。

申請入學第二階段指定項目甄試，將在5月18日至6月4日進行，招聯會表示，今年共有67所大學院校、2229個校系組參加申請入學選才，「黃金周六」落在5月20日，共有184 個系組選在這一天辦理甄試，而從107年由校系提供彈性分流後，系組至少會規劃上下午場、兩個以上時段方便考生應考；考生若有撞期問題，可以跟學系聯繫協調。

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此外，招聯會也提醒考生，疾管署仍規定，新冠肺炎中重症確診個案仍要住院治療並通報，由公費支應隔離治療期間醫療相關費用，解隔條件不變，故確診中重症考生若因此錯過二階甄試，可申請適用「大學申請入學因應疫情應變機制」，但記得跟地方衛生局索取開立「隔離治療通知書」給校系。

招聯會表示，一般校系考生若因中重症且隔離而取消面試筆試實作，甄試項目改以「學測＋書審」進行，若考生達錄取標準，將以外加名額錄取；若是醫學、牙醫、中醫學系、師培公費生系組等政府人力管制學系，因中重症確診且依法隔離考生，醫學、牙醫、中醫學系依簡章既定規定辦理，不取消面試筆試實作，錄取名額則因維持簡章既定規定，或全系通過篩選考生採相同甄試項目辦理甄試，仍以內含名額錄取。