申請入學67校、2229學系參加　二階審查資料今起開放上傳

▲大學申請入學第二階段審查資料上傳系統，從今天起開放。（圖／記者許敏溶翻攝）

記者許敏溶／台北報導

大學甄選入學委員會表示，「第二階段審查資料上傳系統」從今（4日）上午9時開放，通過一階篩選考生，除大學校系另有規定外，須在校系規定繳交截止日前，將審查資料透過網路上傳（勾選）方式傳至甄選會，甄選會特別提醒考生，日前進行二階審查資料上傳系統中演練上傳繳交、審查資料僅供測試，不會列入正式資料，也不會傳送予各通過篩選校系，請考生務必在正式系統內依申請校系規定截止日前，完成審查資料上傳作業。

申請入學第一階段篩選結果已經公布，通過一階篩選考生，將在5月18日至6月4日參與大學校系自辦的二階甄試，根據招聯會統計，今年有67所大學院校、2229個校系組參加申請入學選才，二階甄試「黃金周六」落在5月20日，共有184 個系組選在這天辦理甄試，但從107年由校系提供彈性分流後，系組至少會規劃上下午場、兩個以上時段方便考生應考，考生若有撞期問題，可以跟學系聯繫協調。

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甄選會表示，由於課程學習成果、多元表現得使用高中學習歷程資料庫資料，故考生登入系統時，首先須針對通過第一階段篩選校系分別設定「勾選高中學習歷程資料庫」或「自行上傳PDF檔」，每一校系僅限選擇一種繳交方式。

甄選會指出，考生若是111學年度高三應屆畢業生且高中學習歷程資料庫有資料者，進入審查資料上傳系統後，系統內原則會呈現第一至第五學期的修課紀錄、第一至第六學期的課程學期成果及多元表現，若第五學期修課紀錄及第五至第六學期課程學習成果、多元表現等檔案資料有誤，考生除應儘速向就讀學校反映外，仍應於申請校系所訂繳交截止日前完成審查資料上傳及確認作業，避免延誤自身第二階段甄試權益。

考生若是110學年度高級中等學校畢業考生，甄選會表示，可在審查資料上傳系統檢視並勾選第一至第六學期的學習歷程資料，也特別提醒考生，若是109學年度以前已畢業生、非適用十二年國民基本教育課程綱要的高級中等學校畢業生、持境外學歷、同等學力報考生或青年儲蓄帳戶學生等，繳交方式則一律採「自行上傳PDF檔」。